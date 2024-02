Rivaldo cargó contra James Rodríguez por irse de São Paulo: “No puede vivir del pasado”

James Rodríguez viene teniendo días sumamente agitados en su carrera deportiva. La no definición del equipo en el que continuará tras la salida casi sentenciada de São Paulo, hace que esté en boca de la prensa y colegas, quienes lo critican por no tener estabilidad en sus últimos años de carrera deportiva.

Durante una conversación con la casa de apuestas ‘Betfair’, el brasileño aseguró que depende del futbolista colombiano si su idea es seguir vigente o ya no tiene el mismo compromiso: “James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser”.

“Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. (Es necesario) saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al cien por ciento; listo para jugar”, finalizó recordando el pobre balance que James tuvo en São Paulo, al que llegó como la gran estrella.