Carlos Antonio Vélez no se calló y salió en defensa de James Rodríguez: “Ya es un extremo grosero”

Vélez defiende la calidad de James Rodríguez

Las palabras de Neto se reprodujeron rápidamente en Colombia y llegaron a manos de Carlos Antonio, que no dudo en dar su opinión al respecto. “Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre… Que no corra, que no marque, que no alcance la intensidad del fútbol moderno, que se pelee con los DT (directores técnicos) que le exigen, que no tenga continuidad en los equipos y demás es distinto a que sea lo que Neto dice (jugador mediocre)”, explicó.