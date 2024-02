James Rodríguez ya tendría elegido su próximo destino: desde Brasil revelan dónde jugaría

James Rodríguez sigue esperando la rescisión de su contrato con São Paulo. El colombiano manifestó su deseo de salir, pero no se ha hecho oficial por las distancias económicas que existen entre su equipo de representación y la dirigencia del conjunto brasileño.

Aunque el 10 ha estado entrenando en la sede deportiva de Barra Funda, eso no quiere decir que se vaya a quedar. Desde la semana pasada le informó al club que no pensaba volver a jugar, algo que fue completamente aceptado por el presidente Julio Casares y el cuerpo técnico de Thiago Carpini.

Hasta que no se firmen todos los documentos de salida, James debe cumplir los horarios estipulados en su contrato, lo que significa que no podrá entrenar por su cuenta, ni ausentarse de las sesiones diarias.

Gabriel Sá, reconocido periodista brasileño, expuso la situación actual de James y confirmó que no hay ninguna posibilidad de volverlo a ver con la camiseta de São Paulo tras la reunión en la que comunicó que quería salir.

“ El pedido de rescisión vino del jugador. Fue categórico en su traslado al club que ya no está interesado en jugar en el São Paulo. Ahora las partes están tratando de llegar a un acuerdo sobre los valores de rescisión, pero ya se ha decidido que no seguirá”, apuntó en su cuenta oficial de X (antigua Twitter ).

Para el colombiano no queda otra que seguir esperando y entrenar mientras su agente se mueve en busca de sacarlo lo más pronto posible del club brasileño.

Muchos hinchas encontraron a James en la lista de jugadores activos en el campeonato paulista, lo que volvió a disparar los rumores de un cambio de planes. No obstante, Gabriel Sá puntualiza que esto se debe a que “todos los deportistas con contrato registrado en el club figuran en el sitio web de la FPF” estén inscritos o no en el campeonato paulista, cosa que no pasa en el caso del volante cucuteño.