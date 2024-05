“Te quedaste solo, Gustavo”, le dijeron al presidente Petro tras su incendiario discurso en Cartagena

“Petro, sobre tu mensaje desde Cartagena llamando a una revuelta para apoyarte: El régimen de la corrupción hoy lo encarnas tú. Tú no triunfaste limpiamente. Te investiga el CNE precisamente porque llegaste a la presidencia haciendo fraude. Pero también hay testimonios de tu hijo, de tu hermano y de delincuentes que señalan que compraste votos y te financiaron narcotraficantes y contrabandistas. Tú eres el que no es capaz de aceptar la Constitución del 91.

Si tanto la defiendes, ¿por qué amenazas con una Constituyente? Obvio: Para cerrar el Congreso y evitar tu juicio político. La primogenitura de la lucha popular sí la cambiaste por 30 monedas de plata. Un poco más: $35 mil millones de pesos, que es lo que Olmedo vio pactar en un consejo de ministros el 21 de septiembre 2023 de la UNGRD para pagar congresistas que te pasaran tus reformas. Es cierto que solo el Congreso (que tienes comprado) puede juzgarte. Que por delitos penales y por indignidad la Comisión de Acusación debe investigarte, la Cámara de Representantes acusarte y el Senado juzgarte. Pero esto es diferente. El CNE establece la violación de los topes de tu campaña, no para que salgas del Palacio, sino porque no has debido entrar por violar una norma Constitucional antes de posesionarte.

Lo que se está garantizando no es que los 11 millones que votaron por ti pierdan sus derechos políticos, sino que no lo hagan los 22 millones 600 mil que salieron a votar ese día. Los magistrados del CNE que calificas de “vagabundos de la politiquería” son los mismos que te dieron tu credencial de presidente, que le dieron personería jurídica a tu partido y al de Francia Márquez. En esos momentos los aplaudiste. Que no hayas cometido delitos, eso lo dices tú. Tus allegados no piensan igual. Benedetti dijo que si Colombia supiera ...sería igual que la caída de las torres gemelas. Luego lo premiaste/ callaste de embajador en la FAO. Pero de los delitos como bien dices tú lo determinará el Congreso. Otra cosa es que tú y tu campaña deben ser investigada como lo fueron los presidentes que te antecedieron, Santos y Zuluaga en particular, con las consecuencias legales que todos conocemos. El golpe de Estado es el que tú le quieres dar a las instituciones para garantizar tu impunidad.