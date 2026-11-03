Óscar Puente, ministro de Transportes de España, renunció a su cargo luego del trágico accidente de trenes

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, presentó su renuncia este martes 3 de noviembre luego del accidente ferroviario en Toledo que dejó 69 muertos y cientos de heridos el pasado 28 de octubre, cuando dos trenes de alta velocidad se estrellaron en horas de la mañana.

“Quiero hacerles partícipes de que no solo renuncio a mi cargo como ministro de Transportes, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales” para los comicios del 29 de noviembre, afirmó Óscar Puente en la parte final de una larga comparecencia ante la diputación permanente del Congreso de los Diputados.

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“Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas”, dijo durante su comunicado.

Durante su comparecencia en la Diputación Permanente por el accidente ocurrido el pasado miércoles, tanto la oposición como los socios parlamentarios habituales del Gobierno, con la excepción de EH Bildu, habían pedido la dimisión del titular de Transportes por la tragedia, que es la segunda en la alta velocidad este año después de la acontecida en Adamuz (Córdoba) en enero.

Óscar Puente, exministro de Transporte de España. Foto: Diego Radamés/Europa Press via

A menos de un mes de las elecciones generales, el Gobierno español trabajará “sin descanso” para “recuperar la confianza de la ciudadanía” en la red nacional de trenes de alta velocidad, tras dos mortales accidentes ferroviarios ocurridos en menos de un año, afirmó este martes el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente, a horas de su renuncia.

“Debemos, pues, reconocer, y así lo hacemos, la gravedad de la situación y por ello nos comprometemos a trabajar sin descanso para lograr y recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad”, dijo Puente en rueda de prensa tras un consejo de ministros.

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“Los terribles accidentes que se han producido en el corredor Madrid-Sevilla nos demuestran la imperiosa necesidad de reforzar dicho sistema y mejorar sus protocolos de actuación”, indicó Puente, en referencia al accidente de la semana pasada y otro ocurrido en enero en Andalucía y que dejó 46 muertos.

Óscar Puente, exministro de Transporte de España. Foto: Diego Radamés/Europa Press via

“A partir de ahora, todas las decisiones que se tomen en un centro de control, cuando no cuenten con la ayuda de los sistemas de bloqueo automático, (…) serán supervisadas y deberán ser validadas por al menos un segundo controlador”, abundó.

Según los primeros elementos de la investigación, la tragedia de Urda comenzó con una avería informática que obligó a varios trenes a detenerse, tras lo cual se dio una orden errónea desde el centro de control en Madrid para que uno de los trenes reanudara la marcha a velocidad normal.

Ese tren habría impactado contra otro detenido “a una velocidad que se estima entre 160 y 200 km/h”, según indicó una primera nota informativa de la autoridad independiente que investiga estos accidentes.

Con información de AFP.