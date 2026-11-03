Delcy Rodríguez reveló plan que tiene para 2040 en Venezuela: “Para hacer del país una potencia económica”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que el país contará con comicios transparentes y avalados internacionalmente, aunque prefirió no precisar la fecha exacta en la que la ciudadanía acudirá a las urnas.

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela, pero descarta que se celebren a corto plazo

Sus declaraciones se produjeron en una coyuntura marcada por la presión diplomática de Washington —tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero— y pocos días después del regreso a suelo venezolano de la dirigente opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien retornó el 25 de octubre tras diez meses de exilio. Delcy Rodríguez prometió la realización de elecciones limpias con observación internacional, pero sin definir fecha en el calendario.

Delcy Rodríguez tomó drástica decisión con Venezuela tras la promesa de las elecciones

En su alocución oficial, la mandataria interina insistió en que las modificaciones institucionales que cursan en el aparato judicial y electoral buscan generar certidumbre y representación amplia entre las distintas corrientes políticas.

“Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo… Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones”, enfatizó Rodríguez al sostener que el ejercicio de la política estará garantizado para todos los sectores.

Proyección económica al 2040 y retorno de la oposición

En el plano macroeconómico, Rodríguez trazó las líneas de una estrategia de desarrollo a largo plazo con la que aspira a diversificar la matriz productiva del Estado. La presidenta interina destacó el comportamiento positivo registrado en el balance más reciente del año, subrayando el desempeño de la infraestructura física.

🇻🇪 Delcy Rodríguez: “Vamos a transitar de aquí al 2040”. “Vamos a hacer de Venezuela, aprovechando sus capacidades y potencialidades, una potencia no solo energética, sino también económica, mediante la diversificación de todos sus sectores”. https://t.co/CNEWVY14pc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 3, 2026

“Tenemos un programa económico muy claro que vamos a transitar de aquí al 2040 para hacer de Venezuela una potencia económica diversificando todas sus capacidades. Cuando nosotros vemos el ámbito del crecimiento económico en este último tercer trimestre, cuyo crecimiento fue del 6.6 %, vemos que la construcción ha tenido un impulso extraordinario”, aseveró la jefa del Ejecutivo interino.

El pronunciamiento gubernamental coincide con la reaparición pública de María Corina Machado, quien volvió al país para encabezar ruedas de prensa y reactivar el discurso de la oposición tras los comicios de 2024.

Machado, inhabilitada para competir en aquel proceso electoral, sostiene sus denuncias sobre presuntas irregularidades en dichas votaciones y mantiene la defensa de la legitimidad reclamada por Edmundo González Urrutia desde su exilio en España, añadiendo dinamismo a la expectativa de nuevos comicios en la nación suramericana.

*Realizado con información de AFP.