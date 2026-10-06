Semana de receso: ciudades, planes y experiencias para disfrutar Brasil

La semana de receso escolar es una gran oportunidad para viajar y conocer nuevos lugares dentro de Colombia y alrededor del mundo. En Sudamérica, y a pocas horas de distancia en avión, está Brasil, un destino cada vez más apetecido.

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Esta nación, la más poblada de la región, permite disfrutar de grandes ciudades, gastronomía, playas y destinos de naturaleza. De acuerdo con Embratur, la agencia estatal brasileña de promoción internacional, los turistas pueden hacer viajes con fines variados en el mismo país: desde una estancia urbana en São Paulo o Río de Janeiro hasta una experiencia de naturaleza en Foz do Iguaçu o el Pantanal.

¿Qué conocer según el tipo de viaje?

“Río de Janeiro combina playas, cultura y vida urbana; São Paulo sobresale por su gastronomía, entretenimiento y agenda cultural; Salvador ofrece historia, música, tradiciones y litoral; y Foz do Iguaçu tiene en la naturaleza y las cataratas uno de sus principales atractivos. Para quienes quieren ampliar el recorrido, Búzios, Paraty y el litoral norte de São Paulo permiten sumar playa, patrimonio, actividades culturales y gastronomía local”, resalta la entidad.

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También existen alternativas para salir de los circuitos más conocidos.

La ciudad de Manaus funciona como puerta de entrada a la Amazonía; Brasilia reúne arquitectura, historia y conexiones hacia otras regiones; asimismo, Fortaleza combina playas, gastronomía y cultura del nordeste brasileño.

En ese sentido, definir “si el objetivo es descansar, conocer una ciudad, probar su cocina o acercarse a la naturaleza ayuda a ajustar mejor el itinerario y el presupuesto”.

Brasilia, Brasil. Foto: Cortesía

¿Cómo llegar y organizar el viaje desde Colombia?

El avión es la principal vía de entrada para los viajeros colombianos: 90,9 % de las llegadas se produce por vía aérea.

Existen conexiones hacia São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Manaus y Belém, con Bogotá como un punto de enlace relevante y Medellín también integrada a la conectividad entre ambos países.

Adicionalmente, hay una nueva conexión con Brasilia que funciona como escala y hub para llegar a otras regiones del país.

La temporada también favorece el viaje durante el receso: octubre figura entre los meses con mayor volumen de visitantes colombianos a Brasil.

Las mayores búsquedas se concentran en agosto, octubre y noviembre, y la anticipación media de compra está entre uno y dos meses. En el comportamiento de compra, 70 % de las ventas se realiza de forma directa y 30 % mediante intermediarios, lo que refleja un viajero cada vez más autónomo y digital.

Como referencia para la planeación de un viaje, el gasto promedio reportado por el turista colombiano en Brasil es de 810,21 dólares por viaje, frente a 1.212,28 dólares destinados en promedio a un viaje internacional.

La permanencia media es de 3,9 noches y las reservas suelen realizarse con cerca de 60 días de anticipación. El valor final depende del destino, la temporada, el alojamiento y las experiencias elegidas.

¿Cuáles son los meses de más visitas de colombianos a Brasil?

Octubre se ubicó entre los meses de mayor llegada de colombianos a Brasil en 2025. Según los datos de estacionalidad de Embratur, el país recibió 20.566 visitantes colombianos en octubre, el segundo registro mensual más alto del año, apenas por debajo de agosto, que alcanzó 20.638.

Noviembre, con 19.642 viajeros, y diciembre, con 19.332, también mantuvieron niveles altos, lo que confirma al último trimestre como uno de los periodos de mayor movimiento del mercado colombiano hacia el país sudamericano.