SEMANA conoció en exclusiva un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se declaró la nulidad del decreto con el que fue nombrada la cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo.

“Declarar la nulidad del Decreto 0560 del 3 de mayo del 2024, expedido por el presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual designaron en provisionalidad a María Antonia Pardo Jiménez en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, República de Chile”, dice el fallo.

La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), la abogada Ximena Echavarría y Juan Sebastián Camargo.

Según argumentaron en la demanda, Pardo no pertenece a la carrera diplomática y consular. Además, no habría acreditado el dominio de un idioma extranjero y no cumpliría otros requisitos para estar en el cargo.

“En el Decreto demandado no se evidencia o se indica la manera cómo María Antonia Pardo Jiménez demostró que cumple los requisitos mínimos del cargo de Consejero”, dijeron los abogados.

Y agregaron: “De acuerdo con la información suministrada por el portal de la Función Pública, la demandada cuenta con carrera universitaria y posgrado; no obstante, su hoja de vida no está publicada en los portales web de la Presidencia, función pública ni ministerio de relaciones exteriores”.

Asimismo, dicen que en el portal de la Función Pública no se reporta la experiencia profesional para el cargo de consejero o relacionada para cónsul. Y mencionan que, aunque cuenta con la declaración de bienes y rentas publicada, no se encontraron los documentos requeridos y habría “algunas inconsistencias”. “No reposa la declaración del impuesto sobre la renta con vigencia del año inmediatamente anterior”, dijeron.

Pardo ya se refirió a este hecho. “Acabo de ser notificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del fallo de nulidad en contra de mi nombramiento como cónsul general de Colombia en Santiago. Acato la decisión y la respeto”, dijo.

A pesar de la decisión, destacó que durante el año y medio que estuvo en el cargo hizo su mejor esfuerzo para estar a la altura de las necesidades y requerimientos de los migrantes en la capital chilena.

“Creo que dejo un mejor consulado del que encontré. Me marcho agradecida porque el aprendizaje fue enorme tanto en lo personal como en lo laboral. El mensaje que me gustaría dejarles tanto a la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio como al presidente Gustavo Petro”, aseguró.

Pardo alertó que vienen tiempos “más duros” para los connacionales en Chile y pidió que la planta sea reforzada “con extrema urgencia”.

“Es un equipo muy bueno, pero son muy pocos para la cantidad descomunal de trabajo que tienen y por ende trabajan demasiadas horas (más de 12 horas al día)”, afirmó.