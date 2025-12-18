Política

Declaran la nulidad del nombramiento de la cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo

En la demanda se establece que no cumpliría con varios requisitos para estar en el cargo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
18 de diciembre de 2025, 10:28 p. m.
María Antonia Pardo es la cónsul de Colombia en Santiago de Chile.
María Antonia Pardo es la cónsul de Colombia en Santiago de Chile. Foto: Tomada de X @MariaA_PardoJ

SEMANA conoció en exclusiva un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que se declaró la nulidad del decreto con el que fue nombrada la cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo.

“Declarar la nulidad del Decreto 0560 del 3 de mayo del 2024, expedido por el presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, por medio del cual designaron en provisionalidad a María Antonia Pardo Jiménez en el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Santiago de Chile, República de Chile”, dice el fallo.

La demanda fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), la abogada Ximena Echavarría y Juan Sebastián Camargo.

Según argumentaron en la demanda, Pardo no pertenece a la carrera diplomática y consular. Además, no habría acreditado el dominio de un idioma extranjero y no cumpliría otros requisitos para estar en el cargo.

Política

El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

Política

Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se reunieron con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria

Política

Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a la cárcel: “Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal”

Política

“Es inocente en mi conciencia”: Gustavo Petro defiende al exministro Ricardo Bonilla tras ser enviado a prisión

Política

Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

Política

Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes

Política

Miguel Polo Polo responde a comentario de María Fernanda Cabal sobre la deslealtad: “La gratitud no puede ser eterna”

Semana TV

Gustavo Petro desata nuevo lío diplomático para Colombia

Mundo

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, sienta su posición sobre posible acción militar contra el régimen de Nicolás Maduro

Mundo

Nicolás Maduro lanzó amenaza contra José Antonio Kast, presidente electo de Chile, y lo comparó con Hitler

Cancillería se lava las manos con la parranda de Carlos Ramón González en Nicaragua: este es el polémico comunicado

“En el Decreto demandado no se evidencia o se indica la manera cómo María Antonia Pardo Jiménez demostró que cumple los requisitos mínimos del cargo de Consejero”, dijeron los abogados.

Y agregaron: “De acuerdo con la información suministrada por el portal de la Función Pública, la demandada cuenta con carrera universitaria y posgrado; no obstante, su hoja de vida no está publicada en los portales web de la Presidencia, función pública ni ministerio de relaciones exteriores”.

La cónsul María A. Pardo tiene a cargo 21 actividades culturales y de integración durante cuatro meses en Santiago de Chile.
María Antonia Pardo estaba como cónsul de Colombia en Santiago de Chile. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Asimismo, dicen que en el portal de la Función Pública no se reporta la experiencia profesional para el cargo de consejero o relacionada para cónsul. Y mencionan que, aunque cuenta con la declaración de bienes y rentas publicada, no se encontraron los documentos requeridos y habría “algunas inconsistencias”. “No reposa la declaración del impuesto sobre la renta con vigencia del año inmediatamente anterior”, dijeron.

Pardo ya se refirió a este hecho. “Acabo de ser notificada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del fallo de nulidad en contra de mi nombramiento como cónsul general de Colombia en Santiago. Acato la decisión y la respeto”, dijo.

A pesar de la decisión, destacó que durante el año y medio que estuvo en el cargo hizo su mejor esfuerzo para estar a la altura de las necesidades y requerimientos de los migrantes en la capital chilena.

“Creo que dejo un mejor consulado del que encontré. Me marcho agradecida porque el aprendizaje fue enorme tanto en lo personal como en lo laboral. El mensaje que me gustaría dejarles tanto a la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio como al presidente Gustavo Petro”, aseguró.

Pardo alertó que vienen tiempos “más duros” para los connacionales en Chile y pidió que la planta sea reforzada “con extrema urgencia”.

“Es un equipo muy bueno, pero son muy pocos para la cantidad descomunal de trabajo que tienen y por ende trabajan demasiadas horas (más de 12 horas al día)”, afirmó.

VER MÁS

Chile

Mas de Política

Gustavo Petro y la jueza Vivian Polanía.

El mensaje del presidente Gustavo Petro por la muerte de la jueza Vivian Polanía en Cúcuta

Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón se reunieron con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, David Luna y Aníbal Gaviria

María Antonia Pardo.

Declaran la nulidad del nombramiento de la cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo

Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, a la cárcel: “Medio Palacio de Nariño estaba en una red criminal”

Ricardo Bonilla, Gustavo Petro

“Es inocente en mi conciencia”: Gustavo Petro defiende al exministro Ricardo Bonilla tras ser enviado a prisión

Nicolás Maduro y Gustavo Petro

Así respondió Gustavo Petro al pedido militar de Nicolás Maduro

SORTEO DE POSICIONES DE AGRUPACIONES POLÍTICAS EN LAS TARJETAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES AL CONGRESO 2026

Elecciones 2026: así quedaron las posiciones de los partidos y coaliciones en los tarjetones al Senado y a la Cámara de Representantes

Miguel Polo Polo y María Fernanda Cabal.

Miguel Polo Polo responde a comentario de María Fernanda Cabal sobre la deslealtad: “La gratitud no puede ser eterna”

Inscripción de firmas del precandidato a la Presidencia, Daniel Palacios

Daniel Palacios aceptó invitación para hacer parte de la Gran Consulta por Colombia: “Creo en la unidad”

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella denunció que Gustavo Petro lo sigue “perfilando” de paramilitar: “Sé que diste la orden a contrainteligencia”

Noticias Destacadas