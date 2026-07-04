Confidenciales

Pedro Sánchez podría saltar a la política en 2027: lo buscan para la Alcaldía de Bogotá

El ministro de Defensa ya recibe propuestas para aspirar a un cargo de elección popular el próximo año.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
4 de julio de 2026 a las 12:13 a. m.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Foto: Ejército Nacional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no ha culminado su tarea como principal responsable de la seguridad y ya le llueven ofertas. SEMANA conoció que varias personas le están endulzando el oído para que aspire a un cargo de elección popular en 2027. De hecho, le están pidiendo que considere una eventual aspiración a la alcaldía de Bogotá.

Pedro Sánchez, ministro de defensa, se refirió a la toma de fotos al targetón de votación.
Piden renuncia del ministro Pedro Sánchez tras aterradora cifra de menores de edad muertos durante bombardeos en la era Petro

Quienes siguen de cerca la política regional sostienen que su reconocimiento público y experiencia en la administración nacional lo han convertido en un nombre atractivo para futuras alianzas electorales. ¿Repetirá la historia del general (r) Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, quien compitió por Cambio Radical en 2023 por el Palacio de Liévano?