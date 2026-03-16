Economía

Cambia requisito para construir en Colombia: empieza a regir desde el 16 de marzo

El Ministerio de Vivienda aclaró la información entregada.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
Esto es lo que debe saber sobre el nuevo requisito.
Esto es lo que debe saber sobre el nuevo requisito. Foto: Getty Images

Desde este lunes, 16 de marzo, entrará en vigencia la actualización hecha por el Ministerio de Vivienda a una normativa que rige las licencias de construcción, que es una autorización previa oficial, expedida por curadores urbanos o planeación municipal, necesaria para desarrollar obras de edificación, ampliación, modificación, adecuación o demolición en un predio.

La cartera actualizó la identidad visual del Formulario Único Nacional (FUN) y de los documentos asociados para el trámite de licencias urbanísticas. Es importante tener en cuenta que con la actualización, que es exclusivamente gráfica, no se modifican los requisitos, los documentos exigidos ni los procedimientos establecidos para la radicación y estudio de licencias.

Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia - Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica
Deberán realizar una actualización. Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

¿Cuál es el requisito que ahora se debe cumplir?

La cartera precisa que, hasta el 15 de marzo del 2026, las curadurías urbanas y alcaldías podían recibir las versiones anteriores de los formatos. Ahora, luego del 16 de marzo de 2026, será obligatorio el uso de los documentos con identidad visual actualizada.

La actualización incluye el Formulario Único Nacional, el Anexo de construcción sostenible, el Formato de revisión de proyectos y la Guía de diligenciamiento del FUN. Es decir, luego de esta fecha no puede presentar la versión anterior al documento.

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Sin embargo, esta actualización no adiciona ni quita requisitos al proceso de solicitud de licencias.

Se retomó la construcción del Museo de Memoria de Colombia - Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica
Esta son las fecha estipuladas. Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

“El Ministerio recuerda a los solicitantes de licencias urbanísticas, así como a profesionales y entidades del sector, que la modificación corresponde únicamente a la imagen institucional de los documentos y no altera el contenido técnico. Por tanto, los requisitos, el procedimiento y los documentos exigidos se mantienen exactamente igual. Para evitar contratiempos en la radicación, se recomienda descargar y utilizar las versiones vigentes disponibles en la página oficial del Ministerio“, indicó la cartera.

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También hicieron un llamado para que municipios, distritos y curadores urbanos deban publicar y divulgar en sus medios oficiales los documentos con la identidad visual actualizada, garantizando su disponibilidad durante el periodo de transición. Esta medida asegura coherencia gráfica y claridad en los procesos sin afectar la estructura del trámite.

Las regiones son fundamentales para la reactivación de la construcción en Colombia.
Esta es la razón de la medida. Foto: Getty Images