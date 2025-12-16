Suscribirse

Gente

Feid llega a la pantalla grande: cómo y dónde ver gratis ‘XTHE ENDX’, su primer documental íntimo.

El artista colombiano debuta en el ‘el séptimo arte’, con un documental que busca mostrar su lado más humano.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
16 de diciembre de 2025, 1:55 p. m.
FEID
Feid | Foto: Getty Images for iHeartRadio

Salomón Villada Hoyos, conocido mundialmente como ‘Feid’ o ‘Ferxxo’, ha decidido abrir una ventana de su vida personal a todos sus seguidores. El artista paisa, que ha revolucionado la industria de la música urbana y se ha consolidado como uno de los referentes colombianos más destacados del género, con su estética verde eléctrico y su jerga antioqueña, anunció el lanzamiento de XTHE ENDX, un proyecto cinematográfico que promete mostrar la otra cara del artista: esa vulnerabilidad detrás del éxito global que no se ve a simple vista.

Contexto: La cuantiosa fortuna que dejó el famoso director de cine Rob Reiner, tras su asesinato. ¿Quién la heredará?

Un regalo para sus seguidores: estreno gratuito en Colombia

El paisa ha decidido darle un regalo especial a los fans de “la tierrita”, por lo que el estreno en su país natal, Colombia, será gratuito. Según lo manifestado, el documental se proyectará de manera gratuita en diversas salas de cine del país, una estrategia que busca democratizar el acceso a su historia de vida y mostrar cómo Salomón superó las dificultades para convertirse en el ícono del reguetón que es hoy.

La expectativa es alta, y la elección del nombre XTHE ENDX ha generado curiosidad entre los internautas, sugiriendo “la muerte” de un ciclo y el inicio de una etapa mucho más madura y ambiciosa. Se espera que el documental, además de mostrar una faceta más humana del artista y recapitular los momentos más difíciles de su vida, también proyecte de manera clara hacia dónde quiere dirigir su carrera, ahora que ha anunciado en redes sociales el comienzo de una nueva era.

El mensaje generó múltiples reacciones entre los seguidores del artista; incluso hubo quienes aseguraron que ha llegado la hora de darle fin a la faceta del Ferxxo y dar la bienvenida al regreso de Feid.

¿Qué se verá en ‘XTHE ENDX’?

A diferencia de lo que tiene acostumbrados el cantante paisa a sus seguidores con sus enérgicos conciertos, donde el perreo y las luces neón son protagonistas, este documental se presenta como una pieza de introspección. El proyecto busca documentar el ascenso de un joven compositor de Medellín que, tras años de escribir éxitos para otros artistas como J Balvin, Karol G, Anitta, Maluma, CNCO, Reykon, Nicky Jam, entre muchos otros, se convirtió en el referente máximo de la cultura urbana actual.

Contexto: Sofía Vergara confirma su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales. ¿De quién se trata?

El contexto: El año dorado de Feid

Este anuncio llega en un momento de plenitud absoluta para el artista. Tras agotar entradas en estadios alrededor del mundo con su gira Ferxxocalipsis, el intérprete de Luna y Normal utiliza la pantalla grande para reafirmar por qué es el “artista del pueblo”.

La trayectoria de Feid es un ejemplo de resiliencia. Después de una década de trabajo silencioso en la industria, logró descifrar un estilo visual y sonoro único. Este documental es una carta de agradecimiento a quienes creyeron en él desde sus inicios.

¿Cómo y cuándo verlo?

La función de estreno está programada para hoy, 16 de diciembre de 2025. La proyección se realizará a las 9:00 de la mañana en salas seleccionadas a lo largo de Colombia a través de cadenas principales como Cine Colombia. Las ciudades escogidas y sus respectivos cines son los siguientes:

  • Armenia - Portal Quindío
  • Barranquilla - Buena Vista
  • Bogotá - Américas, Centro Mayor y Gran Estación
  • Bucaramanga - Cacique
  • Cali - Unicali
  • Cartagena - Castellana
  • Ibagué - La Estación
  • Manizales - Fundadores
  • Medellín - Los Molinos y Viva Envigado
  • Pereira - Victoria
  • Popayán - Terra Plaza
  • Villavicencio - Viva Villavicencio

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

2. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

3. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

4. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

5. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CineColombiaFeid

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.