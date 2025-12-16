Feid llega a la pantalla grande: cómo y dónde ver gratis ‘XTHE ENDX’, su primer documental íntimo.

Salomón Villada Hoyos, conocido mundialmente como ‘Feid’ o ‘Ferxxo’, ha decidido abrir una ventana de su vida personal a todos sus seguidores. El artista paisa, que ha revolucionado la industria de la música urbana y se ha consolidado como uno de los referentes colombianos más destacados del género, con su estética verde eléctrico y su jerga antioqueña, anunció el lanzamiento de XTHE ENDX, un proyecto cinematográfico que promete mostrar la otra cara del artista: esa vulnerabilidad detrás del éxito global que no se ve a simple vista.

Un regalo para sus seguidores: estreno gratuito en Colombia

El paisa ha decidido darle un regalo especial a los fans de “la tierrita”, por lo que el estreno en su país natal, Colombia, será gratuito. Según lo manifestado, el documental se proyectará de manera gratuita en diversas salas de cine del país, una estrategia que busca democratizar el acceso a su historia de vida y mostrar cómo Salomón superó las dificultades para convertirse en el ícono del reguetón que es hoy.

La expectativa es alta, y la elección del nombre XTHE ENDX ha generado curiosidad entre los internautas, sugiriendo “la muerte” de un ciclo y el inicio de una etapa mucho más madura y ambiciosa. Se espera que el documental, además de mostrar una faceta más humana del artista y recapitular los momentos más difíciles de su vida, también proyecte de manera clara hacia dónde quiere dirigir su carrera, ahora que ha anunciado en redes sociales el comienzo de una nueva era.

El mensaje generó múltiples reacciones entre los seguidores del artista; incluso hubo quienes aseguraron que ha llegado la hora de darle fin a la faceta del Ferxxo y dar la bienvenida al regreso de Feid.

¿Qué se verá en ‘XTHE ENDX’?

A diferencia de lo que tiene acostumbrados el cantante paisa a sus seguidores con sus enérgicos conciertos, donde el perreo y las luces neón son protagonistas, este documental se presenta como una pieza de introspección. El proyecto busca documentar el ascenso de un joven compositor de Medellín que, tras años de escribir éxitos para otros artistas como J Balvin, Karol G, Anitta, Maluma, CNCO, Reykon, Nicky Jam, entre muchos otros, se convirtió en el referente máximo de la cultura urbana actual.

El contexto: El año dorado de Feid

Este anuncio llega en un momento de plenitud absoluta para el artista. Tras agotar entradas en estadios alrededor del mundo con su gira Ferxxocalipsis, el intérprete de Luna y Normal utiliza la pantalla grande para reafirmar por qué es el “artista del pueblo”.

La trayectoria de Feid es un ejemplo de resiliencia. Después de una década de trabajo silencioso en la industria, logró descifrar un estilo visual y sonoro único. Este documental es una carta de agradecimiento a quienes creyeron en él desde sus inicios.

¿Cómo y cuándo verlo?

La función de estreno está programada para hoy, 16 de diciembre de 2025. La proyección se realizará a las 9:00 de la mañana en salas seleccionadas a lo largo de Colombia a través de cadenas principales como Cine Colombia. Las ciudades escogidas y sus respectivos cines son los siguientes: