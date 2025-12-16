¿Cómo inscribirse a ‘La danza de los millones’ y cuánto dinero puede ganar?

La televisión colombiana presenciará un cambio en su horario estelar. Desde este martes 16 de diciembre, a las 9:30 de la noche, Caracol Televisión lanza La danza de los millones, un formato en el cual el error de una celebridad se convierte en la fortuna de un ciudadano común.

Caracol Televisión ha decidido apostarles a los concursos en un mercado saturado de realities de convivencia. La presentadora Laura Acuña será la encargada de conducir, el programa y aseguró que será un programa divertido, de competencia cargada de emoción, tensión y mucho dinero en juego, en el cual los famosos lucharán noche tras noche por llevarse importantes premios.

Este formato no es solo un concurso de destreza; es una oportunidad real de impacto económico para los hogares colombianos.

En cada episodio, una pareja de famosos se enfrentará a pruebas que parecen sencillas, pero que esconden una presión inmensa: sostener físicamente el dinero del premio.

Según explicó Laura Acuña, el programa contará con seis juegos en cada emisión y un acumulado de 120 millones de pesos en juego, lo que elevará la adrenalina tanto de los participantes como de los televidentes.

“No solo veremos un formato divertidísimo, sino que vamos a poder ver a los famosos peleándose por un montón de dinero”, comentó la presentadora.

La premisa es tan emocionante como cruel para los participantes: cada billete que los famosos dejen caer al piso durante la prueba deja de pertenecer al pozo de las celebridades y pasa directamente a las manos de un colombiano que esté atento a la transmisión.

¿Cómo participar y registrarse en ‘La danza de los millones’?

La pregunta del millón es: ¿cómo pueden los televidentes ganar el dinero que cae al suelo? La respuesta es sencilla, los interesados deben realizar un proceso de inscripción previo para ser elegibles.

Pasos para registrarse y participar en ‘La danza de los millones’

Los televidentes que quieran participar deben realizar un registro previo. El proceso es sencillo y se hace en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.ladanzadelosmillones.com . Hacer clic en el botón “Empezar”. El sistema redirigirá a la plataforma Ditu: Aparecerá un aviso con el mensaje “Ya casi terminamos”, donde se debe: Hacer clic en “Continuar”. Finalmente, aparecerá una ventana emergente con el mensaje: “Felicitaciones, ya estás participando en ‘La danza de los millones’ y podrás disfrutar de todo el contenido Ditu”.

Una vez completado este proceso, el usuario quedará habilitado para participar y seguir el resto de instrucciones durante el programa.

¿Qué famosos estarán en el set?

Aunque la lista de participantes se mantiene bajo estricta reserva para mantener el factor sorpresa, se rumorea que figuras del deporte, la actuación y las redes sociales aceptarán el reto.

Aunque no es famoso, habrá un personaje que se robará todas las miradas y se convertirá en uno de los elementos más llamativos del formato, su nombre es Fortunato, un cerdito que tendrá la importante misión de cuidar la plata de los colombianos.