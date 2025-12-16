Roberto Carlos sufrió aparatoso accidente mientras conducía: ¿cuál es su estado de salud?

El mundo del entretenimiento se estremeció en las últimas horas tras confirmarse que el mítico cantautor brasileño Roberto Carlos, de 83 años, sufrió un accidente de tránsito mientras conducía su icónico Cadillac. El incidente ocurrió en pleno rodaje del tradicional especial navideño de TV Globo.

El suceso ocurrió cuando el freno de su vehículo falló y chocó contra tres automóviles del equipo de producción durante la filmación del programa especial de fin de año.

Roberto Carlos y otras tres personas fueron trasladados a un hospital local como medida de precaución. Tras ser sometidos a chequeos médicos, todos fueron dados de alta sin mayores complicaciones.

De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la cadena TV Globo, el percance tuvo lugar la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil.

El ‘Rey’ de la balada perdió el control de su auto de colección. Los reportes preliminares indican que el vehículo sufrió daños materiales, lo que generó una alarma al equipo de la cadena televisiva y a los transeúntes que se encontraban en la zona turística de Río Grande del Sur.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

La oficina de prensa de TV Globo emitió un comunicado oficial para dar tranquilidad a sus seguidores, confirmando que el intérprete de ‘Amigo’ y ‘Mi cacharrito’ no requirió hospitalización ni sufrió heridas graves.

“El cantante se encuentra bien y, tras el susto inicial, pudo continuar con sus compromisos previstos. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño y aseguramos a todos que los involucrados se encuentran bien”, agregó el comunicado.

No es secreto para los fans que Roberto Carlos es un apasionado de los autos clásicos, atesora varios Cadillac en su colección de autos, además de otros vehículos de lujo, como Audi y Lamborghini.

El músico brasileño tenía previsto ofrecer dos conciertos este domingo y lunes en Río de Janeiro, los cuales fueron cancelados, en su página web; sin embargo, se espera que el próximo 27 de febrero el intérprete de ‘Ese tipo soy yo’ lleve su gira a Estados Unidos.