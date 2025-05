Kany García, de ‘Yo me llamo’, expuso crisis por delicado tema del reality: “Tengo una lucha interna bastante fuerte”

Las eliminaciones se suceden, depurando la lista de concursantes y dejando en evidencia el alto nivel que se exige. Sin embargo, recientemente, una participante llamó la atención del público no por su presentación, sino por una controversia con los jurados. Se trata de la imitadora de Kany García, quien protagonizó un momento tenso tras recibir comentarios que claramente no le agradaron.

Kany García en 'Yo me llamo' | Foto: Caracol Televisión - Yo me llamo / Montaje SEMANA

“Me escriben cosas horribles, yo siento que me ha afectado más todavía por el tema de que yo soy una persona muy entregada con mi público. De hecho, siempre me he caracterizado por quedarme más de la cuenta en los shows debido a que siempre me gusta complacer a mi gente”, dijo al inicio.