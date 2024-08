Sebastián Viera tiene nuevo equipo en Colombia: firmó y se hizo el anuncio oficial

El exarquero uruguayo, que se retiró del fútbol profesional en 2023 tras no tener lugar en el andamiaje de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, firmó contrato con Real Cartagena para asumir el cargo que hace unos días dejó libre el vallecaucano Alberto Suárez.

Viera tiene casi quince años de experiencia en el fútbol colombiano; sin embargo, esta será la primera vez que lo haga en el banquillo y no bajo los tres palos. La noticia ha tomado por sorpresa a los hinchas del conjunto auriverde, que esperaban un nombre de experiencia en este tipo de retos para conseguir el ansiado regreso a la ‘A’.

¿Por qué se fue Alberto Suárez?

Aquel día designaron a Óscar Passo, técnico de la sub-20, como interino. No obstante, las negociaciones con Viera no tuvieron mayor problema y ya no será necesario la ayuda de Passo de cara al complemento del segundo semestre.