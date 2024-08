Andrea Guerrero le da duro ‘mazazo’ al Gobierno Petro por “triste” decisión que tomó para el 2025

“Tengo desde hace varios años una frase que me parece preocupante y es que en este país definitivamente se les exige más a los deportistas que a los políticos, y no es justo . Es lamentable que solo nos fijemos en los atletas cuando llegan con la medalla o el trofeo. Entregamos los Juegos Panamericanos, es muy triste”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Nos dejamos bajar los recursos a la mitad, el presidente no le creé al ministerio y no existe un plan de gobierno serio que estructure o involucre al deporte dentro de sus programas a largo plazo. Siempre que hablo con los candidatos, me encuentro con que en sus propuestas no se tiene en cuenta el tema, y menos este presidente, porque acaba de reducir los recursos”.