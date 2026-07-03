El golpe judicial que recibió el expresidente Jair Bolsonaro en polémico caso de armas en Brasil

Un juez de la corte suprema brasileña prorrogó este viernes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

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Bolsonaro, de 71 años, purga la pena en su acomodada residencia en Brasilia desde marzo, cuando se le concedió el beneficio por 90 días para recuperarse de una neumonía.

El plazo vencía la semana pasada.

Jair Bolsonaro fue arrestado y permanece en prisión domiciliaria Foto: AFP Y X/@reporterenato

El juez Alexandre de Moraes extendió la medida al reconocer que Bolsonaro muestra una “mejoría clínica”, no solo de la neumonía sino del resto de afecciones de salud que padece, según el documento de la decisión, al que accedió la AFP.

“En el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional”, escribió Moraes.

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Un episodio en junio amenazó con enviarlo de vuelta a prisión. Una pistola Glock 9 milímetros fue confiscada a uno de sus escoltas al ser interceptado en un control de tránsito regular en Brasilia, sin documentación que justificara su portación.

Su defensa alegó que el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma con el retiro de una pieza, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes Foto: Anadolu via Getty Images

Al percatarse de que la pistola no funcionaba, el expresidente pidió a su escolta que la revisara.

Posteriormente, en un breve interrogatorio policial, Bolsonaro reconoció ser el dueño del arma y haberla mantenido en su domicilio.

Moraes decidió no penalizarlo por el hallazgo de la pistola, pero determinó que no podía seguir en posesión de ningún arma.

La semana pasada, De Moraes, citando la legislación, apuntó que un condenado a pena de prisión “comete una falta grave” si “posee indebidamente un instrumento capaz de dañar la integridad física de otra persona”.

Bolsonaro admitió que era su arma y sugirió que “no podía estar desarmado” teniendo “tres mujeres en casa” que proteger.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, está involucrado en varias investigaciones en Brasil. Foto: Getty Images / Pacific Press

De acuerdo con el documento, Bolsonaro tiene registradas a su nombre una decena de armas de fuego, entre pistolas, rifles y revólveres.

Bolsonaro fue condenado en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.