Luis Díaz se reencontró con su familia tras triunfo de Colombia en el Mundial; su padre se pronunció

En la noche del miércoles 18 de junio, la Tricolor disputó su primer partido en el Mundial 2026 y emocionó a millones de colombianos al finalizar el encuentro con un marcador de 3-1 frente a la selección de Uzbekistán.

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Debido a su buen desempeño, la FIFA seleccionó a Luis Díaz como el mejor jugador del partido, pues realizó una anotación, una asistencia, dos disparos y dos pases clave que fueron determinantes para el éxito del equipo colombiano.

Por medio de sus redes sociales, Mane Díaz, padre del deportista guajiro, se mostró orgulloso por el esfuerzo demostrado en la cancha y dedicó unas emotivas palabras al extremo izquierdo.

“Hijo, qué orgullo tan grande siento hoy. Verte debutar en un Mundial con la camiseta de Colombia y hacerlo como siempre soñaste: asistiendo y marcando, me llena el corazón de felicidad”, escribió.

Ante esto, el jugador reaccionó con un corto, pero contundente mensaje: “Te amo, padre”, escribió en la sección de los comentarios.

Por otro lado, Mane publicó un video del emotivo momento en el que Luis Díaz se encuentra con cada uno de los miembros de su familia, generando miles de reacciones por parte de su comunidad digital en las redes sociales.

Después de disputar el partido en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el deportista salió de los camerinos y se dirigió a la tribuna donde se encontraban su padre, su madre, su hermana, su esposa y sus pequeñas hijas, Roma y Charlotte.

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En el clip se observa la emoción de cada uno de sus seres queridos, quienes se mostraron felices por el resultado obtenido por la selección en su primer partido de la Copa Mundial de 2026.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron al contenido a través de la sección de comentarios, donde felicitaron a Luis Díaz y dejaron ver el gran cariño que sienten por su familia.

“El señor Mané formó un jugador de clase mundial, que brilla en la Champions y ahora en el Mundial. Qué calidad de deportista”; “Qué muchacho tan humilde. Hace asistencia y gol, es el mejor jugador del partido y llega a saludar como si estuviera en Barrancas, en el patio de su casa”; “Qué lindo el apoyo de la familia”; “Lucho como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como jugador”; “Esa decencia y compostura de Lucho, hasta con su familia, es de otro planeta, qué sencillez. El mejor de todos los tiempos” y “Me encanta que ya hizo su partido y enseguida la bebé se le lanza, es hora de ser papá, qué bonito”, son algunos de los mensajes que se leen.

Hasta el momento, el video continúa dando la vuelta al mundo y en la plataforma Instagram ya suma más de 1,2 millones de reproducciones por parte de los seguidores de Luis Díaz.