El nuevo Audi A3 2026 llega a Colombia con tecnología híbrida ligera y un diseño renovado

El compacto premium se presenta en versiones Sedán y Sportback con motor 1.5 TFSI MHEV, mayor equipamiento de serie y nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

Redacción Semana
19 de febrero de 2026, 11:05 a. m.
El mercado colombiano de vehículos premium suma un nuevo competidor con la llegada del renovado Audi A3, modelo que inaugura el calendario 2026 de la marca en el país y que se ofrece en carrocerías Sedán y Sportback.

Con esta actualización, el fabricante refuerza su presencia en el segmento de compactos de alta gama mediante la incorporación de tecnología híbrida ligera, ajustes de diseño y un equipamiento más amplio desde las versiones de entrada.

El A3, con casi tres décadas de trayectoria global y más de cinco millones de unidades vendidas desde 1996, se presenta en Colombia con motorización 1.5 TFSI bajo esquema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Este sistema aporta eficiencia en consumo y desempeño urbano. El motor desarrolla 148 caballos de potencia y 250 Nm de torque, asociado a una transmisión S tronic de siete velocidades. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 8,1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 231 km/h.

El Sedán alcanza los 4.506 milímetros de longitud y 425 litros de capacidad de baúl, mientras que el Sportback mide 4.354 milímetros y ofrece 380 litros. Ambos tienen tracción delantera, suspensión delantera tipo McPherson y eje trasero multilink, además de frenos de disco en ambos ejes.

El rediseño exterior introduce una parrilla Singleframe más ancha y plana, nuevas tomas de aire y un parachoques posterior revisado. Las versiones S line incorporan detalles estéticos diferenciados y rines de 18 pulgadas. La iluminación LED y Matrix LED incluye hasta cuatro firmas digitales configurables desde el sistema multimedia, reforzando la personalización del vehículo.

En el interior, la actualización se concentra en una consola central rediseñada, nuevo selector compacto de la transmisión y materiales textiles renovados. El equipamiento incluye pantalla táctil MMI de 10,1 pulgadas, Audi virtual cockpit plus de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico, puertos USB tipo C y sistema de sonido con diez altavoces. En seguridad integra asistentes como Audi pre sense frontal y trasero, control de crucero adaptativo, detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y siete airbags.

El carrazo que Audi le dio a Luis Díaz: el colombiano eligió el mismo que Harry Kane

Para Colombia, la gama se comercializa en tres versiones, A3 Sedán MHEV Dynamic, A3 Sedán MHEV S line y A3 Sportback MHEV S line, con precios entre 159.900.000 y 180.900.000 pesos. La oferta de colores incluye verde distrito metalizado, azul navarra metalizado y rojo progresivo metálico; opciones que acompañan la apuesta estética del modelo en esta nueva etapa.

Con esta renovación, el A3 busca mantenerse competitivo en un segmento que prioriza eficiencia, conectividad y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, en un contexto donde la electrificación parcial comienza a ganar terreno dentro de la oferta premium en Colombia.

