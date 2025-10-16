El carrazo que Audi le dio a Luis Díaz: el colombiano eligió el mismo que Harry Kane

Para nadie es un secreto que los mejores equipos de fútbol del mundo tienen dentro de sus patrocinadores a importantes marcas de carros que se encargan de entregar a sus jugadores los modelos más lujosos y excéntricos para aprovechar su exposición mediática y visibilidad en redes sociales.

El Audi Q8 55 TFSI es uno de los vehículos más exclusivos de la marca. | Foto: Audi / API

Uno de esos clubes es el Bayern Múnich, donde actualmente milita el colombiano Luis Díaz, quien llegó esta temporada y ha sido calificado como uno de los mejores fichajes en el planeta.

Pues bien, dentro de los patrocinadores que tiene la escuadra alemana está la firma Audi, la cual le entregó al guajiro un vehículo que muchos envidiarían.

Cómo es habitual, cada comienzo de temporada la marca de los cuatro aros reúne a los integrantes de la plantilla y les hace la entrega oficial del vehículo que ellos previamente seleccionaron.

Esta alianza entre ambas marcas, alemanas, viene desde 2002 y el pasado 2020 se volvió a extender hasta 2029, por lo que durante todo este tiempo los jugadores no tendrán que preocuparse por ir al concesionario.

Luis Díaz eligió el mismo carro que su compañero Harry Kane, un Audi Q8 55 TFSI. | Foto: Audi / API

“Los jugadores eligieron sus vehículos entre una amplia gama de modelos totalmente eléctricos e híbridos”, dijeron varios portales locales que, aunque no han podido acceder a las fotografías oficiales, sí confirmaron la entrega.

¿Qué carro escogió el colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich?

El guajiro optó por un Audi Q8 SUV TFSIe, un modelo híbrido enchufable que tiene una gran potencia y un destacado confort, característico en los vehículos de esta gama y en los elegidos por los futbolistas.

Aunque en la lista hubo deportivos bastante poderosos y llamativos, el colombiano fue recatado y prefirió garantizarle espacio a su familia con este vehículo que en el mercado está sobre los 400 millones de pesos.

“Combina un potente motor TFSI con un eficiente motor eléctrico. Una unión que le permite acelerar de forma impresionante y recorrer hasta 90 km en modo 100 % eléctrico”, explica la marca sobre este modelo.

Audi has handed over the company cars for the new season to the FC Bayern players. The players selected their vehicles from a wide range of fully electric and hybrid models pic.twitter.com/eWXORwI9DL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 15, 2025

“No solo tiene un dinámico diseño que enamora a simple vista, sino que, además, dispone de un amplio espacio interior con una gran capacidad de almacenamiento”, agrega la marca en la descripción del carro que le entregó al delantero del Bayern Múnich.

Cabe señalar que la elección de Díaz coincidió con la de sus compañeros Harry Kane, Serge Gnabry, Manuel Neuer y Leon Goretzka.

Harry Kane y Luis Díaz, compañeros en Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Ahora, el colombiano se destacará no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella, gracias al nuevo carro en el que podrá transportarse por las calles alemanas.