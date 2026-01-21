Audi acabó con la espera y presentó el carro que utilizará para su debut en la Fórmula 1: “Una nueva era”

El fabricante de coches alemán Audi presentó en Berlín su bólido R26, con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto como pilotos titulares, para debutar como equipo en la próxima temporada de Fórmula 1, describiendo ese Campeonato del Mundo como “el escenario más exigente del mundo del automovilismo”.

Los nuevos carros de la Fórmula 1: los cambios extremos que tendrán los monoplazas; prometen más emoción y potencia para 2026

El Audi Revolut R26 debutará en marzo en la Fórmula 1 Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Audi se estrena en este Mundial oficialmente tras haber comprado la escudería suiza Sauber, que llevaba décadas compitiendo en la F1. El banco Revolut, su ‘title partner’, brinda “una identidad visual que domina el diseño del nuevo monoplaza” y también “toda la estética de la escudería”, según indicó este martes la propia entidad bancaria.

Ese R26 presenta una llamativa decoración en titanio, fibra de carbono y rojo lava, que se adelantó el pasado mes de noviembre en un evento celebrado en Múnich. Audi debutará en el Gran Premio de Australia con un monoplaza propulsado por su primera unidad de potencia de F1.

“Hoy es más que un lanzamiento, es la declaración pública de una nueva era para Audi. La Fórmula 1 es el escenario más exigente del mundo del automovilismo, y estamos aquí no solo para competir, sino para definir el futuro de ‘Vorsprung durch Technik’”, aludió el director general de Audi, Gernot Döllner, al habitual eslogan de Audi.

Este flamante Audi Revolut F1 Team transformó la Kraftwerk, histórica central eléctrica de Berlín, “en una experiencia inmersiva de luz y sonido, simbolizando la fusión entre la ingeniería de Audi y la innovación tecnológica de Revolut”, acorde al comunicado del banco.

Michael Schumacher: esta es la fortuna que pagarán por el carro de su primera victoria en Fórmula 1

Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Más allá del patrocinio, Revolut aporta su ADN disruptivo gestionando las operaciones financieras del equipo ‘entre bastidores’, fusionando ‘fintech’ y automovilismo”, subrayó la nota tras anunciar el lanzamiento de una plataforma de ‘e-commerce’ de cara a una “colección exclusiva” con Adidas mediante “un proceso de compra rápido y sencillo”.

Hülkenberg y Bortoleto, pilotos con experiencia

En su alineación de pilotos estarán el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, que compitieron juntos el año pasado con Kick Sauber.

“Somos un auténtico equipo de fábrica con una visión clara y a largo plazo, respaldada por inmensos recursos y una experiencia de primer nivel. Para un piloto, la propuesta de estar con Audi en el inicio de su andadura es excepcionalmente emocionante”, dijo Hülkenberg.

Jonathan Wheatley, director del equipo y que se incorporó al mismo tras casi dos décadas en Red Bull, comentó luego que el coche “es la encarnación física de miles de horas de duro trabajo de un grupo de personas con un enorme talento en todas nuestras instalaciones”.

Fórmula 1: esta es la fecha en que iniciará la temporada 2026 y los principales cambios

Ese R26 presenta una llamativa decoración en titanio, fibra de carbono y rojo lava. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Convertiremos nuestra ambición a largo plazo en realidad en la pista, día a día, decisión a decisión”, agregó Wheatley. El Mundial comenzará el 8 de marzo en Australia, pero antes de eso habrá pruebas oficiales de pretemporada en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero. “Bajo la dirección de Mattia Binotto, la alianza se marca el objetivo de luchar por el Mundial en 2030”, concluyó Revolut.