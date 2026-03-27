Durante la mañana de este 27 de marzo, se conoció una millonaria transacción entre el Gobierno y Movistar. A través del Ministerio de Hacienda se vendieron un total de 3.000 acciones, de un total de 1.108.269 que se tienen en Movistar.

“Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC informa el resultado de la adjudicación efectuada en desarrollo de la Primera Etapa del Programa de Enajenación de las acciones de propiedad de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, dirigida a los Destinatarios de Condiciones Especiales“, indica el documento.

El precio por suscripción de acciones es de $772,38 y el monto total adjudicado fue de $2.317.140. La fecha de cumplimiento de la transacción será el 8 de abril del 2026.

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