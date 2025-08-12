¿Cómo se deben guardar los zapatos para atraer buena energía al hogar, según el Feng Shui?

Los zapatos son de los artículos más usados en el día a día de las personas. Son elementos clave que sirven para proteger, dar soporte a los pies, además de influir en la comodidad y bienestar general del cuerpo.

Un buen calzado es esencial para actividades diarias y deportes, ya que ayuda a mantener la estabilidad, la tracción y a reducir el riesgo de daños en los pies, los tobillos, las rodillas y la columna vertebral.

Pero más allá de eso, estos elementos se relacionan con el tema energético. Según la filosofía asiática del Feng Shui, todo lo que se coloca en casa tiene influencia en la manera en la que circula en ella la energía vital (conocida como chi).

Lo que se indica es que cuando esta energía vital circula libremente, la vida fluye y hay equilibrio, claridad y motivación en el día a día de las personas que habitan en el hogar.

Según el Feng Shui siempre es importante organizar los zapatos en un armario o caja cerrada. | Foto: Getty Images

En el caso específico de los zapatos, se considera que son uno de los principales puntos de entrada y salida de la energía en un hogar y, por lo tanto, es importante prestar atención dónde se colocan o de qué forma se hace para evitar malas energías en la vivienda y, por el contrario, fomentar una atmósfera positiva en el hogar.

De acuerdo con esta filosofía china, el calzado es un símbolo de movimiento y dirección, por lo que su ubicación en un espacio puede afectar la energía. Por esta razón, se recomienda que los zapatos se almacenen en un lugar cerrado, como un armario o una caja.

Recurriendo a esta técnica se logra mantener la energía positiva en el espacio. Además, deben ubicarse lejos de los lugares por donde las personas pasan con frecuencia y lejos de la entrada de la casa, ya que esto puede bloquear la energía positiva.

Si no es posible guardar los zapatos, se deben colocar en una alfombra para atraer la buena energía que entrará a la casa.

De acuerdo con la mencionada técnica asiática, un aspecto importante es tener presente el color de los zapatos al momento de almacenarlos. Los tonos vivos representan la energía y el movimiento, mientras que los más oscuros y sólidos pueden contribuir a la calma. Lo ideal es ubicar los colores vivos en un sitio diferente al de los oscuros, pues esto ayudará a equilibrar la energía en el espacio.

Los zapatos son elemento importante para atraer energía. | Foto: Getty Images

Estas son algunas recomendaciones para guardar los zapatos y que no se generen malas energías.