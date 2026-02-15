Nación

Empresario denuncia presunta retención en parqueadero de centro comercial en el norte de Bogotá: “Fui tratado como un delincuente”

El establecimiento comercial se pronunció sobre los hechos y manifestó que “en ningún momento se restringió la libertad del usuario. La verificación recaía exclusivamente sobre el vehículo, conforme a los protocolos de seguridad”.

Redacción Nación
15 de febrero de 2026, 9:16 p. m.
El incidente se agravó cuando acudió la Policía Nacional. (Imagen de referencia)
El incidente se agravó cuando acudió la Policía Nacional. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

El empresario Víctor Molina Afanador presentó una denuncia pública y, según relató en un video, el 14 de febrero fue presuntamente retenido con su vehículo en un reconocido centro comercial ubicado en el norte de Bogotá.

Según su testimonio, ingresó al parqueadero en horas de la mañana para realizarse exámenes médicos, pero el tiquete se mojó al lavarse las manos y el código QR perdió legibilidad, lo que impidió su lectura al momento de salir.

Las empresas afirmaron que para poder hacer uso de este servicio, las personas deben registrar su vehículo en la aplicación de Rappi en el botón 'Parqueo inteligente'.
El empresario Víctor Molina Afanador afirmó que solo pudo salir del reconocido centro comercial tras la intervención de su abogada. (Foto de referencia) Foto: Ezytec

Permaneció alrededor de cinco horas en el parqueadero, pese a haber pagado de inmediato una multa de 50.000 pesos y presentado sus documentos y cédula, según su denuncia. Señaló que personal de seguridad, junto con una coordinadora de aseo identificada como “Dina”, se negaron a permitir su salida al alegar que el sistema no registraba el pago.

Es increíble que yo tenía el papel, pagué, mostré mi cédula y aun así fui tratado como un delincuente. Si esto le pasa a alguien que conoce sus derechos, ¿qué le puede pasar a un ciudadano desprevenido en Hacienda Santa Bárbara?”, cuestionó el afectado.

Planes con niños en Bogotá: estos centros comerciales tienen los mejores parques, juegos y experiencias para disfrutar en familia

El incidente, documentado con videos y fotografías aportados por el empresario, se agravó cuando acudió la Policía Nacional de Colombia, cuyos agentes indicaron que no tenían competencia por tratarse de propiedad privada.

Según su versión, una superior apodada “Doctora” ordenó por altavoz no suministrar información a los uniformados y advirtió que contactaría a un alto mando policial, mientras varios empleados se retiraban del lugar sin identificarse.

Finalmente, el empresario Víctor Molina Afanador afirmó que solo pudo salir del reconocido centro comercial tras la intervención de su abogada, quien argumentó un presunto exceso de autoridad y extralimitación de funciones. Tras ese intercambio, el personal permitió la salida y también fueron liberadas dos mujeres que se encontraban en circunstancias similares. Según señaló, debido a lo ocurrido perdió una cita médica que tenía programada con su hijo.

Por su parte, el centro comercial involucrado, Hacienda Santa Bárbara, indicó que aplica rigurosos protocolos de seguridad para prevenir el hurto de vehículos en sus instalaciones, por lo que realizó varios procedimientos de verificación para confirmar que el empresario era el propietario del automóvil.

Cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana: barrios y localidades tendrán suspensión del servicio por mantenimiento y obras clave

“La seguridad es y seguirá siendo la prioridad absoluta de Hacienda Santa Barbara. Sus protocolos no son discrecionales ni arbitrarios; son procedimientos técnicos obligatorios diseñados para proteger a los usuarios, sus vehículos y la integridad del sistema”, señaló el establecimiento.

El comunicado señala que tras la presentación del tiquete en mal estado se activó el protocolo interno de verificación, “que incluye registro en el sistema, validación por cámaras y revisión de trazabilidad. Este procedimiento es estándar y se aplica sin excepción”.

Comunicado Hacienda Santa Bárbara
Comunicado Hacienda Santa Bárbara Foto: Suministrado a SEMANA

Además, explica que “es absolutamente falso que haya existido retención de persona alguna. En ningún momento se restringió la libertad del usuario. La verificación recaía exclusivamente sobre el vehículo, conforme a los protocolos de seguridad”.

El documento asegura que “falso” que el ciudadano haya permanecido cinco horas en el lugar o que haya sido “atrapado”. “Todo el procedimiento se encuentra debidamente registrado en video y respaldado por los sistemas tecnológicos enlazados con la Policía Nacional”, indica.

