El actor de ‘Padres e hijos’ que murió luchando contra un agresivo cáncer y le negaron la eutanasia

Con el paso de los años, han sido muchas las novelas que han dejado una huella imborrable en la televisión colombiana, pero pocas han logrado el impacto y la permanencia de Padres e hijos, una serie que se mantuvo por más de una década.

Este drama familiar reunió a un reconocido elenco de actores nacionales, entre ellos Luis Eduardo Motoa, Luz Stella Luengas, Ana Victoria Beltrán, Naren Daryanani, Leonardo Ramírez, Haydée Ramírez y Andrés Fierro.

También formó parte de la producción Lina Tejeiro, una de las actrices más reconocidas actualmente en el país.

Actor de Padres e hijos batalló contra el cáncer

Leonardo Ramírez, además de participar en esta histórica producción, también actuó en producciones como La mujer en el espejo y su rostro también apareció en el programa musical de CityTv Mucha música.

Sin embargo, el nombre del actor volvió a ser noticia recientemente, luego de que sus padres participaran en el programa Expediente final, de Caracol Televisión, donde hablaron sobre la compleja batalla que su hijo enfrentó antes de morir en enero de 2003, a los 26 años, acompañado de su madre.

Familia y amigos de actor de 'Padres e Hijos' hablaron de su fallecimiento por cáncer. | Foto: YouTube: Caracol Televisión | Expediente Final

Cuando su carrera estaba despegando, Ramírez recibió el diagnóstico de cáncer, y debido a esto, su vida tomó otro rumbo: incertidumbre y esperanza en una gran cantidad de tratamientos médicos.

Entre los procedimientos que probó estuvieron las inyecciones de agua de mar y el uso del veneno del escorpión azul, un tratamiento alternativo del que se hablaba mucho entre pacientes con esta enfermedad.

Los tratamientos no funcionaron

Pese a que intentó de muchas formas tratar su complejo diagnóstico, el cáncer de Leonardo hizo metástasis en varios órganos, entre ellos el páncreas.

“Le tomaron una radiografía y apareció el monstruo del tumor cancerígeno en el mediastino […] Cuando vi esos resultados, acepté que muy pronto moriría”, dijo el papá del actor.

Al sentir cómo su dolor aumentaba y ver que su fin era cada vez más cercano, Leonardo expresó públicamente su derecho de acceder a la eutanasia, pero no lo logró, ya que en ese tiempo era algo que no poseía legalidad y era considerado como un tabú.

“Ningún médico quiso hacerlo”, confesó su hermana Sandra, también en el programa, además de mencionar que el cáncer de su hermano no fue operable porque se encontraba en un lugar prácticamente imposible de acceder en el pecho para ese tiempo.

A raíz de su historia de vida, que aunque corta fue significativa, su madre creó la fundación Leo, el guerrero valiente, para brindar apoyo a las personas que, como su hijo, atraviesan esta enfermedad y tienen problemas económicos para sobrellevarla.

Su fallecimiento conmovió a la televisión nacional, y una de sus amigas y colegas que habló al respecto recientemente fue la actriz Cony Camelo.