Actriz de ‘Padres e hijos’ reveló que fue víctima de abuso en su niñez: “Me sentía asqueada, vivía con miedo”

Actriz de Padres e hijos confesó que fue víctima de abuso

“Yo nunca he hablado de esto, me dan nervios decirlo. Fui víctima de abuso cuando estaba pequeña, por un profesor”, dijo la actriz.

Entrando un poco más en detalle, y con cierto recelo, Glasser afirmó: “Me sentía asqueada, me alzaban todo y ya, como si no pasara nada. En el colegio vivía con miedo de que llegara este personaje (el abusador), pero sabía que no estaba bien”.