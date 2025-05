Actriz de ‘Padres e hijos’ denuncia aterradoras amenazas en su contra: “Enviaron coronas fúnebres”

“Jamás me he escondido, siempre he dado la cara y, después de hablarlo con mi familia, con mi círculo cercano de amigos e incluso con mis abogados, decidí salir a las redes sociales para contar mi verdad, para que no den por hecho lo que están diciendo y que el tiempo me dé la razón sobre lo que está pasando”, expresó con seriedad frente a las cámaras.

“Me da miedo que pueda pensar mi familia cuando vean redes sociales todo lo que dicen de mí, porque eso no es cierto. Yo no me he robado un peso, no le he robado nada a nadie, nunca. Y cuando termine de pagar las pocas deudas que tengo, voy a salir a los medios a aclarar todas esas acusaciones deshonrosas de las que he sido víctima”.