“Yo venía sangrando en la orina desde hacía ya un tiempo, cuando me llamó un nefrólogo para ponerme una cita. En ella me dijo que, analizando los exámenes míos, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, indicó en una de las publicaciones más impactantes que hizo.

“No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y, por lo tanto, no podré seguir recibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a todos los que me han seguido este tiempo y me colaboren con su ayuda".