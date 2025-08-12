El gran error en la decoración de la casa de Leo Messi y Antonela Roccuzzo, según el Feng Shui

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son una de las parejas más queridas a nivel internacional, pues desde hace varios años están juntos y han formado una familia que acapara miradas cada vez que sale de casa o asiste a importantes eventos deportivos y de entretenimiento.

Esto ha permitido que la esposa del futbolista sume más de 40 millones de seguidores en las redes sociales y se lleve la atención de los curiosos que esperan obtener detalles con respecto a su vida personal y rutinas diarias.

Este es el error que estaría cometiendo la pareja. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Fue por medio de una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de Antonela, que se logra observar uno de los rincones de su vivienda, y como era de esperarse, este fue actualizado por los curiosos.

En la imagen se percibe un mueble blanco flotante, el cual está decorado con diversos elementos en tonalidades negras y doradas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una gigantesca fotografía de sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, pues ocupaba un importante espacio del muro.

Aunque en la sección de los comentarios, los fanáticos de la pareja los llenaron de halagos y mensajes positivos sobre su unión familiar, no se ignoró el hecho del error que estarían cometiendo, según el feng shui.

Según la antigua filosofía china, la cual busca armonizar los espacios para atraer energía positiva, la colocación de objetos y fotografías tiene un papel fundamental en el equilibrio del hogar.

Aunque las fotos familiares están cargadas de valor sentimental, se dice que podrían generar un flujo de energía inadecuado dependiendo de su ubicación. Esto se debe a que cada imagen transmite emociones y recuerdos que, si se colocan en lugares como la sala principal o el dormitorio, pueden alterar la energía del entorno, provocando estancamiento o tensión.

Uno de los principios del feng shui establece que la decoración debe fomentar la tranquilidad, la circulación fluida del chi y el bienestar de quienes habitan el lugar.

En conclusión, las fotos familiares, al estar asociadas a momentos pasados, pueden anclar la energía en el ayer en vez de permitir que fluya hacia nuevas oportunidades.