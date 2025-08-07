Suscribirse

Laporta alzó la voz por Lionel Messi y Lamine Yamal: no se calló y dijo que “el mundo continúa”

El dirigente del conjunto culé no se guardó nada en una entrevista.

Redacción Deportes
8 de agosto de 2025, 12:12 a. m.
Laporta habla de Messi y Yamal.
Laporta habla de Messi y Yamal. | Foto: Getty Images

Joan Laporta, presidente del Barcelona de España, habló sobre Lionel Messi y Lamine Yamal. Señaló que aunque el argentino lo ganó todo, el mundo sigue, y que Yamal es el mejor en la actualidad.

“Lamine Yamal es Lamine Yamal y Leo Messi era Leo Messi. Messi fue el mejor jugador del mundo, y Lamine, creo que, en su posición hoy en día, es el mejor jugador del mundo. Messi lo ganó todo, lo hizo todo, pero el mundo continúa y aparecen nuevos genios como Lamine Yamal, o como Pedri o Raphinha”, manifestó Laporta en una entrevista a la CNN.

Contexto: Compañero de lujo para Jhon Durán en Fenerbahçe: fichaje jugó con Messi en Barcelona

En el caso de Lamine Yamal, el presidente blaugrana asegura que “no hay demasiados” jugadores como él porque es un “genio y está en el máximo nivel” pese a su juventud.

Sobre la relación con Lamine Yamal, que renovó hace poco al llegar a su mayoría de edad hasta 2031, y su entorno, cree que lo más importante es que “disfrute del equipo”. “Es muy importante que se sienta bien, que pueda estar con sus compañeros en el campo, disfrutando de jugar al fútbol, y fuera del campo, disfrutando como un chico que le gusta tener una vida normal”, opinó.

BARCELONA, SPAIN - MAY 18: Lamine Yamal of FC Barcelona acknowledges the fan prior to the La Liga EA Sports match between FC Barcelona and Villarreal CF at Estadi Olimpic Lluis Companys on May 18, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Flor Tan Jun/Getty Images)
Lamine Yamal, joya del FC Barcelona. | Foto: Getty Images

“Es muy profesional y sabe que para ser el mejor y estar en la cima, necesita estar en forma, necesita entrenar, necesita seguir los consejos del entrenador y de las personas que le rodean y básicamente sentirse feliz, sentir que disfruta jugando al fútbol”, añadió Laporta en este sentido.

Sobre Marcus Rashford, uno de los fichajes en lo que va de verano, aseguró que se ha logrado la cesión de un jugador “realmente comprometido” con llegar a Barcelona.

Contexto: Barcelona anunció fichaje de estrella mundial: no gastaron nada y firmó hasta 2026

“Es rápido, es fuerte, está comprometido y, de nuevo, hizo lo mejor para fichar por el Barcelona. Estaba presionando a su agente, hablaba con el club y, al mismo tiempo, con el Manchester United”, comentó sobre la negociación con Rashford, que puede ocupar el puesto de extremo izquierdo y jugar también como delantero centro.

En cuanto a la rivalidad con el Real Madrid, opinó que fueron “mejor equipo” que los blancos la temporada pasada. “Tienen grandes jugadores, han fichado a un nuevo entrenador y veremos, pero el Real Madrid siempre será nuestro rival”, aseguró. “Especialmente en la liga española, creo que será una gran competición porque ambos equipos están ofreciendo buen fútbol”, añadió.

Marcus Rashford es la contratación estelar del Barcelona de España
Marcus Rashford con los colores del Barcelona. | Foto: Getty Images via AFP

Sobre la congestión del calendario y número de partidos, cree que deben tener más jugadores de los que normalmente tenían para poder jugar más partidos. “Esto significa que tenemos que invertir más y esto significa que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para tener un equipo más competitivo”, relató.

*Con información de Europa Press.

