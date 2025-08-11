Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

Si hay que lucirse es en los partidos de mayor importancia. Luis Fernando Muriel pareciera tener eso claro de cara al clásico de la Florida vs. Inter de Miami.

Dicho duelo tuvo lugar el pasado fin de semana, donde el colombiano brilló al marcar dos goles y dar una asistencia para la victoria de Orlando City por 4-1.

Fue un regreso triunfal de estos a la Mayor League Soccer, luego de haber participado de gran forma en Leagues Cup.

Luis Fernando Muriel, goleador del Orlando City | Foto: Getty Images via AFP

Para el nacido en Santo Tomás, fue continuar con la buena seguidilla de partidos que acarreaba desde juegos pasados.

Su memorable actuación ante el equipo de Leo Messi, Rodrigo de Paul y compañía, hizo que se tomara una decisión en Estados Unidos.

Haciendo que se ahondara más el dolor de la derrota para los rosados, el certamen dijo: “Poder cafetero ante el rival estatal. ¡Luis Muriel es el Jugador de la Jornada 28!“.

Esa elección viral en la liga norteamericana hace referencia a que el colombiano es el MVP, o mejor jugador de la jornada, por encima de cualquier otro.

Poder cafetero ante el rival estatal. 🇨🇴😤



¡Luis Muriel es el Jugador de la Jornada 28!

A nivel de estadísticas, estas avalan la elección a favor de Muriel, pues salió como la gran figura del campo con 9.6 de puntaje.

Sus 32 toques de balón, 87% de pases completados, así como dos goles y una asistencia, le permitieron ser el mejor de todo Estados Unidos.

Esa brillante actuación en la Coferencia Este hizo que Orlando se metiera de manera firme en la pelea de la tabla de posiciones.

Con 44 puntos, los leones lograron sobrepasar a Columbus Crew en el cuarto lugar, además, de poner a tiro el segundo cajón (FC Cincinnati) de un listado que lidera Philadelphia Union.

En busca de seguir por esa racha positiva, para Muriel y los suyos se vienen juegos de vital importancia en busca de los títulos nacionales e internacionales.

Ante Sporting KC jugarán este sábado, 16 de agosto, por la una jornada más de la MLS.

En medio de la siguiente semana tendrán el duelo por Leagues Cup, ante Toluca, contra los que se verán el miércoles, 20 de agosto.

Muriel viene en racha con Orlando

Hace tiempo que no se veía una actuación como la que tuvo Luis Fernando Muriel el pasado miércoles, 6 de agosto.

En menos de 15 minutos, el delantero de Orlando City puso en ventaja a su equipo frente a Necaxa, de México.

Gracias a su potencia y capacidad individual, marcó su primer gol a los 35′, al que siguieron otros a los 37′ y 45+1′.

Resonó el nombre de Luis Fernando Muriel por su triplete en Leagues Cup | Foto: Tomada de @MLS

Ese triplete dejó a los morados con una ventaja parcial de 4-0, prácticamente sentenciando el resultado a favor de los estadounidenses antes de la segunda mitad.

En cada gol del colombiano se evidenció su habilidad para encarar hacia el arco rival, siendo el último una auténtica joya por su definición en velocidad.

El impacto fue tal que la página oficial de la Major League Soccer destacó: “Un hat-trick de Luis Muriel”.

“@Orlando City SC en la primera mitad eleva su ventaja a CUATRO”, resaltaron sobre la goleada al cierre del primer tiempo.

Como dato adicional, Muriel se convirtió en el primer jugador en anotar un triplete en la actual edición de la competición.