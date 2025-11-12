Suscribirse

Vehículos

Kia logró nuevo récord Guinnness de autonomía con uno de sus vehículos comerciales; ¿cuántos kilómetros logró recorrer?

La firma surcoreana dispuso para esta prueba la variante PV5 Cargo Long Range de 4 puertas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

12 de noviembre de 2025, 7:03 p. m.
El Kia PV5 Cargo logró batir un World Guinness Record
El puerto de carga fue sellado hasta que se agotó la batería del vehículo. | Foto: Kia PV5 Cargo

Kia logró establecer un nuevo referente mundial en autonomía totalmente eléctrica (AER) gracias a los registros alcanzados por el Kia PV5 Cargo.

Contexto: Carros conectados: qué son, cómo operan y hacia dónde se mueven los grandes fabricantes de automóviles
El Kia PV5 Cargo logró batir un World Guinness Record
El Kia PV5 Cargo logró recorrer 693,38 kilómetros con una sola carga y la máxima carga útil. | Foto: Kia PV5 Cargo

Este modelo se convirtió en el primer vehículo comercial ligero eléctrico (eLCV) específico de la empresa y parte de su pionera gama Platform Beyond Vehicle (PBV), en batir oficialmente un Guinness Worl Record, al lograr datos extremos de autonomía.

“La mayor distancia recorrida por una furgoneta eléctrica ligera alimentada por batería con carga útil máxima con una sola carga es de 693,38 km (430,84 millas)”, explicó la compañía.

Para la prueba se utilizó la variante PV5 Cargo Long Range de 4 puertas, equipada con una batería de 71,2 kWh, con una carga útil máxima autorizada de 665 kg .

El modelo recorrió 693,38 km con una sola carga, estableciendo un nuevo referente en cuanto a eficiencia y autonomía en el segmento de los vehículos comerciales eléctricos ligeros.

La conducción récord tuvo lugar el 30 de septiembre de 2025 en condiciones reales y auténticas en carreteras públicas al norte de Fráncfort, Alemania.

Contexto: La nueva Toyota Hilux será eléctrica: presentaron la novena generación de la poderosa pick-up; así luce
El Kia PV5 Cargo logró batir un World Guinness Record
Para la prueba se utilizó la variante PV5 Cargo Long Range de 4 puertas, equipada con una batería de 71,2 kWh. | Foto: Kia PV5 Cargo

“El récord mundial Guinness conseguido por el PV5 Cargo es un hito que encarna la visión de Kia de crear soluciones de movilidad que vayan más allá del transporte”, afirmó Ho Sung, presidente y director ejecutivo de Kia Corporation.

“Este notable logro demuestra que nuestra plataforma Platform Beyond Vehicle no solo es innovadora en cuanto a concepto, sino también práctica y eficiente en el mundo real”, agregó.

La ruta del récord se diseñó cuidadosamente para reproducir las realidades diarias de las operaciones de reparto y logística. A lo largo de un circuito urbano y extraurbano de 58,2 km, el PV5 Cargo se enfrentó a semáforos, cruces, rotondas y el tráfico típico de la ciudad, reflejando las condiciones a las que se enfrentan la mayoría de los conductores de flotas cada día.

Además, la furgoneta superó repetidamente un desnivel de aproximadamente 370 m, completando el circuito 12 veces con su carga máxima y deteniéndose finalmente en la duodécima vuelta.

Al volante del PV5 que batió el récord se encontraban George Barrow, un respetado periodista especializado en vehículos comerciales, en particular furgonetas, y Christopher Nigemeier, ingeniero sénior del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe (HMETC).

El intento de récord se preparó meticulosamente. Inspectores de TÜV Hessen y buck Vermessung supervisaron el proceso de carga y verificaron el cumplimiento de las especificaciones de peso.

Contexto: Salón Internacional del Automóvil: novedades, lanzamientos y todo lo que debe saber sobre la feria más importante de la región
El Kia Soul lideró el proceso de transformación de la marca.
El récord fue conseguido en carreteras alemanas. | Foto: Getty Images

El trayecto se grabó continuamente mediante seguimiento GPS y cámaras en la cabina. Antes de la salida, la batería del PV5 se cargó al 100 % y tanto el puerto de carga como el compartimento de carga se sellaron hasta el final del viaje, que duró 22 horas y 30 minutos.

Como modelo inaugural de la familia PBV de Kia, el PV5 se basa en la innovadora arquitectura Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S) y se ha diseñado con un concepto modular de ‘bloques de construcción’.

Esta flexibilidad permite múltiples configuraciones (carga, pasajeros, chasis cabina y vehículo accesible para sillas de ruedas) para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones comerciales y personales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro se metió en el enredo judicial que salpica a Armando Benedetti, pero el mensaje desató revuelo

2. “¿Cuántas esposas tienes, una?” La curiosa conversación de Donald Trump con el presidente de Siria en la Casa Blanca

3. El lugar de Hawái que perdona tarifas vehiculares a miles de veteranos: el beneficio que marca un antecedente en Estados Unidos

4. “Tarimazo” de Gustavo Petro en Medellín le pasa factura: abren investigación al presidente en la Comisión de Acusación

5. Nuevo tropiezo para el proyecto de Jurisdicción Agraria del Gobierno Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kiacarros eléctricosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.