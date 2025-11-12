Kia logró nuevo récord Guinnness de autonomía con uno de sus vehículos comerciales; ¿cuántos kilómetros logró recorrer?

Kia logró establecer un nuevo referente mundial en autonomía totalmente eléctrica (AER) gracias a los registros alcanzados por el Kia PV5 Cargo.

El Kia PV5 Cargo logró recorrer 693,38 kilómetros con una sola carga y la máxima carga útil. | Foto: Kia PV5 Cargo

Este modelo se convirtió en el primer vehículo comercial ligero eléctrico (eLCV) específico de la empresa y parte de su pionera gama Platform Beyond Vehicle (PBV), en batir oficialmente un Guinness Worl Record, al lograr datos extremos de autonomía.

“La mayor distancia recorrida por una furgoneta eléctrica ligera alimentada por batería con carga útil máxima con una sola carga es de 693,38 km (430,84 millas)”, explicó la compañía.

Para la prueba se utilizó la variante PV5 Cargo Long Range de 4 puertas, equipada con una batería de 71,2 kWh, con una carga útil máxima autorizada de 665 kg .

El modelo recorrió 693,38 km con una sola carga, estableciendo un nuevo referente en cuanto a eficiencia y autonomía en el segmento de los vehículos comerciales eléctricos ligeros.

La conducción récord tuvo lugar el 30 de septiembre de 2025 en condiciones reales y auténticas en carreteras públicas al norte de Fráncfort, Alemania.

“El récord mundial Guinness conseguido por el PV5 Cargo es un hito que encarna la visión de Kia de crear soluciones de movilidad que vayan más allá del transporte”, afirmó Ho Sung, presidente y director ejecutivo de Kia Corporation.

“Este notable logro demuestra que nuestra plataforma Platform Beyond Vehicle no solo es innovadora en cuanto a concepto, sino también práctica y eficiente en el mundo real”, agregó.

La ruta del récord se diseñó cuidadosamente para reproducir las realidades diarias de las operaciones de reparto y logística. A lo largo de un circuito urbano y extraurbano de 58,2 km, el PV5 Cargo se enfrentó a semáforos, cruces, rotondas y el tráfico típico de la ciudad, reflejando las condiciones a las que se enfrentan la mayoría de los conductores de flotas cada día.

Además, la furgoneta superó repetidamente un desnivel de aproximadamente 370 m, completando el circuito 12 veces con su carga máxima y deteniéndose finalmente en la duodécima vuelta.

Al volante del PV5 que batió el récord se encontraban George Barrow, un respetado periodista especializado en vehículos comerciales, en particular furgonetas, y Christopher Nigemeier, ingeniero sénior del Centro Técnico de Hyundai Motor Europe (HMETC).

El intento de récord se preparó meticulosamente. Inspectores de TÜV Hessen y buck Vermessung supervisaron el proceso de carga y verificaron el cumplimiento de las especificaciones de peso.

El récord fue conseguido en carreteras alemanas. | Foto: Getty Images

El trayecto se grabó continuamente mediante seguimiento GPS y cámaras en la cabina. Antes de la salida, la batería del PV5 se cargó al 100 % y tanto el puerto de carga como el compartimento de carga se sellaron hasta el final del viaje, que duró 22 horas y 30 minutos.

Como modelo inaugural de la familia PBV de Kia, el PV5 se basa en la innovadora arquitectura Electric-Global Modular Platform for Service (E-GMP.S) y se ha diseñado con un concepto modular de ‘bloques de construcción’.