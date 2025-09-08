Periodista de Noticias Caracol ventiló que casi es víctima de estafa; lanzó advertencia: “Deberían alertar siempre”

Noticias Caracol es uno de los noticieros con mayor audiencia en Colombia. Sus emisiones se han convertido en un punto de referencia para millones de televidentes que buscan mantenerse al tanto de la actualidad del país día tras día.

Dentro de su equipo periodístico se destaca Tatiana Gordillo, reconocida en 2023 como la “Biciperiodista”. Su estilo cercano y su compromiso con la reportería la han posicionado como una de las periodistas más apreciadas por la audiencia en los últimos años.

Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol. | Foto: Instagram: tatianagordilloc

Gordillo, desde hace un tiempo, recorre diferentes sectores de Bogotá para dar voz a las problemáticas de los ciudadanos y visibilizar las realidades de las comunidades locales.

Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, expuso que iba a ser víctima de estafa

Fue a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que la periodista reveló que personas malintencionadas estaban intentando engañarla para cometer una estafa, pero ella tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo, por lo que no fue fácil lograrlo.

Tatiana mostró, al tomarle foto a su celular, una conversación en la que la persona inescrupulosa le insinúa que necesita ayuda para montar un negocio y que necesita que le haga un favor (de dinero).

“¿Problemas?“, escribió la periodista.

Tatiana Gordillo, de Noticias Caracol, reveló que por poco es víctima de estafa. | Foto: Instagram: @tatianagordilloc

“A veces que no faltan, como todo. Ahora ando es haciendo una inversión para montar un negocio y ando en este y te necesitaba para ver si me puedes hacer un favor”, escribió la persona, a lo que Tatiana respondió: “Claro mi vida, yo te hago el favor jajaja”, demostrando que ya sabía que se trataba de una estafa.

En su historia, la periodista envió un mensaje a sus seguidores, donde dejó claro que esta es la forma más común en la que los ciberdelincuentes suelen estafar a sus víctimas, y aunque ya las personas no deberían caer porque se ha vuelto la más fija, aún hay personas que continúan creyendo en este modus operandi.

“Haciéndoles perder el tiempo a los ladrones... esta forma de estafar está tan conocida que de veras no debería caer nadie, nunca más, que se den cuenta de que pierden el tiempo... los que la conocen deberían alertar siempre a sus conocidos o familiares, no dar por hecho que saben...”, concluyó la periodista.