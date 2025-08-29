Suscribirse

Gente

Murió Fredy Calvache, experiodista de Noticias Caracol que padecía fuerte cáncer; Gustavo Petro se pronunció

El presidente de la República compartió la información en su cuenta de X.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de agosto de 2025, 4:19 a. m.
Presidente Gustavo Petro y Fredy Calvache
Fredy Calvache y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Instagram @frecabu8 - SEMANA / Montaje SEMANA

Los televidentes del Canal Caracol quedaron sorprendidos hace varios meses luego de que se diera a conocer la lamentable situación que estaba viviendo uno de los periodistas que hizo parte de su equipo de noticias.

Se trata de Fredy Calvache, reportero del noticiero que salió del aire sin que se conociera lo que estaba sucediendo con su salud.

Fredy Calvache enfrenta cáncer sin cura y pide oraciones
Fredy Calvache enfrenta cáncer sin cura y pide oraciones | Foto: @frecabu8/ Instagram

El profesional luchó contra un agresivo cáncer de estómago y en sus últimos días de vida pidió regresar a Colombia desde Suiza, para poder despedirse de sus familiares.

Por medio de su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro, confirmó su fallecimiento:

“Siento pena por el periodista Calvache. El hospital donde estaba, en Suiza, no lo dejó viajar a Colombia y le dimos los tiquetes a su familia, pero no alcanzaron a viajar. Ha muerto. Q.E.P.D. Murió en Suiza, lejos de su Patria, abandonado”.

Como respuesta al pronunciamiento del presidente, cientos de personas se despidieron del periodista y lamentaron la situación.

“Qué triste realidad”; “Gracias por haber querido ayudarlo. Qué lástima que no pudo cumplir con su anhelo”; “Paz en su tumba, qué tristeza que no haya podido regresar”; “Qué en paz descanse”; “Siempre lo recordaremos por su gran trabajo, fue un excelente profesional”; “Espero que descanse en paz y que su familia pueda repatriar el cuerpo”; “Es doloroso leer está noticia, pero ya no está sufriendo” y “Q.E.P.D. Fredy fue un gran ser humano”, escribieron.

Fredy Calvache habló de tema de salud que se presentó.
Fredy Calvache habló de tema de salud que se presentó. | Foto: Instagram @frecabu8 / Montaje SEMANA

Fredy Calvache había sido sometido a cirugía

El periodista reveló por medio de una publicación que fue sometido a una tomografía, en la cual, se descubrió una obstrucción intestinal y ante la incertidumbre de lo que podría llegar a pasar, se sometió a otros exámenes por recomendación del cuerpo médico que lo estaba atendiendo.

“Les cuento que iniciamos la semana con chequeos médicos y quimioterapia, pero ahora estoy en urgencias. Me dicen que hay una obstrucción en el intestino. Me van a colocar una sonda para ver si reacciona el intestino y, si no, pues habrá que operarme (…) Esperemos que no sea nada grave y pueda seguir mi proceso de recuperación”, agregó.

No obstante, el experiodista de Noticias Caracol estaba a la espera de poder regresar a Colombia, pues tras su duro diagnóstico, quería vivir sus últimos momentos en el país que lo vio nacer.

Sin embargo, debido a las complicaciones que presentó, los profesionales de la salud, no aceptaron su salida del hospital.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió Fredy Calvache, experiodista de Noticias Caracol que padecía fuerte cáncer; Gustavo Petro se pronunció

2. Taliana Vargas reveló la situación de salud que atravesó su mamá: “Creemos que nunca nos va a pasar, pero la realidad es otra”

3. La preocupante imagen de Bill Clinton que reaviva los rumores sobre sus problemas cardíacos

4. Revelan las aerolíneas de EE. UU. donde los vuelos cuestan hasta 50 % menos: consulte cuáles son

5. Agmeth Escaf se pronunció por amenazas de muerte que recibió Adriana Lucía; hizo contundente llamado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PeriodistaNoticias CaracolCáncer

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.