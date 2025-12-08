Malú Fernández, de ‘Noticias Caracol’, mostró rechazo a delicado tema y plasmó su posición: “Por el derecho”

María Lucía Fernández, reconocida cariñosamente como Malú, es una de las comunicadoras más influyentes del país. Con una amplia trayectoria en los medios, es una de las figuras principales del noticiero de Caracol Televisión, donde su profesionalismo y cercanía han logrado ganarse la confianza y el aprecio de millones de espectadores.

Sin embargo, la presentadora fue foco de reacciones en redes sociales, debido a una inesperada publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram. La famosa no dudó en pronunciarse acerca de un tema muy recurrente en la época decembrina.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Malú Fernández compartió un post en las historias de su perfil donde reflejaba su posición en contra del uso de pólvora en la temporada de Navidad, no solo por los peligros que se corren, sino por los daños que pueden sufrir los animales.

La comunicadora fue clara en que no estaba conforme con lo que ocurría con este tipo de prácticas, ya que el bienestar de las mascotas también se ponía en peligro de una u otra manera.

“No a la pólvora”, escribió en una imagen que tomó de la naturaleza, detallando varios árboles con un orificio que mostraba el cielo azul.

“Por el derecho al silencio y al respeto a los animales”, agregó.

Malú Fernández, presentadora de Caracol. | Foto: Instagram @malufernandez66

Cabe señalar que, días atrás, Carlos Galán, alcalde de Bogotá, habló la incautación de pólvora en esta época, logrando evitar riesgos de accidentes y afectaciones.