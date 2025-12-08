Suscribirse

Gente

Malú Fernández, de ‘Noticias Caracol’, mostró rechazo a delicado tema y plasmó su posición: “Por el derecho”

La presentadora habló sobre el uso de pólvora y los daños que puede causar en los animales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

8 de diciembre de 2025, 11:15 p. m.
María Lucía Fernández habló de un aspecto íntimo de su vida
María Lucía Fernández habló de un aspecto íntimo de su vida. | Foto: YouTube Caracol Televisión - La Red

María Lucía Fernández, reconocida cariñosamente como Malú, es una de las comunicadoras más influyentes del país. Con una amplia trayectoria en los medios, es una de las figuras principales del noticiero de Caracol Televisión, donde su profesionalismo y cercanía han logrado ganarse la confianza y el aprecio de millones de espectadores.

Sin embargo, la presentadora fue foco de reacciones en redes sociales, debido a una inesperada publicación que realizó en su cuenta personal de Instagram. La famosa no dudó en pronunciarse acerca de un tema muy recurrente en la época decembrina.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Malú Fernández compartió un post en las historias de su perfil donde reflejaba su posición en contra del uso de pólvora en la temporada de Navidad, no solo por los peligros que se corren, sino por los daños que pueden sufrir los animales.

Contexto: María Lucía Fernández abrió su corazón sobre su primer esposo, padre de sus hijos, y destapó por qué se separaron: “No es fácil”

La comunicadora fue clara en que no estaba conforme con lo que ocurría con este tipo de prácticas, ya que el bienestar de las mascotas también se ponía en peligro de una u otra manera.

“No a la pólvora”, escribió en una imagen que tomó de la naturaleza, detallando varios árboles con un orificio que mostraba el cielo azul.

Por el derecho al silencio y al respeto a los animales”, agregó.

Malú Fernández, presentadora de Caracol.
Malú Fernández, presentadora de Caracol. | Foto: Instagram @malufernandez66

Cabe señalar que, días atrás, Carlos Galán, alcalde de Bogotá, habló la incautación de pólvora en esta época, logrando evitar riesgos de accidentes y afectaciones.

Ya llevamos 970 de kilos de pólvora incautados en diciembre, cada una de estas unidades que incautamos es una persona menos que queda en riesgo por la pólvora en Bogotá. Ya estamos cerca de haber incautado una tonelada de estos elementos este año. Estos objetos están almacenados en bodegas en las que hay alto riesgo de un accidente, generando una afectación en varios edificios aledaños a la zona de San Victorino. Vamos a seguir trabajando y a insistir en el riesgo que significa la pólvora para todos, particularmente para niños y niñas; los adultos y padres de familia tienen que garantizar que los niños no se afecten por la pólvora”, se escucha en un clip.

