Dua Lipa es una de las cantantes del género pop más influyentes y populares a nivel mundial. Desde principio de año se encuentra realizando su gira Radical Optimism Tour, con la que ha conquistado a sus seguidores en diferentes partes de Europa y Latinoamérica.

Entre las ciudades que hacen parte de su tour está Bogotá y en la noche del 28 noviembre los fanáticos tienen las expectativas altas de volver a ver a la artista brillar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pues esta sería su segunda presentación en el país después de tres años.

Se dará apertura de puertas a las 4 p. m., pero el concierto iniciará a las 7 p. m. y se dice que algunas de las canciones que harán parte de su repertorio son New Rules, Don’t Start Now, Levitating, These Walls, Hallucinate, Falling Forever, e incluso habrá una que será sorpresa.

Opciones y rutas disponibles para llegar al concierto de Dua Lipa

Según un comunicado de la Alcaldía de Bogotá, habrá cierres y desvíos en ciertas zonas viales, con el fin de mejorar la movilidad para que se puedan desarrollar las actividades que se tienen programadas para este fin de semana en la capital.

Hasta las 06:00 de la mañana del 30 de noviembre, estará cerrada la calle 57A entre la Av. NQS y acceso de parqueadero Norte, junto con un cierre controlado hasta la Diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de ambos costados.

Cierres y desvíos para los eventos del 28 al 29 de noviembre en el estadio El Campín. | Foto: Tomada de Tránsito de Bogotá

Desde las 11:00 p.m. del 27 de noviembre hasta las 06:00 a.m. del 30 de noviembre de 2025, en los siguientes tramos viales:

Cierre de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la Av. calle 57 incluidos el sendero peatonal del costado Occidental. El sendero peatonal del costado oriental no se verá afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y Av. carrera 30 (Av. NQS), incluidos senderos peatonales Norte y Sur.

Cierre del sendero peatonal Oriental de la Av. NQS entre Calle 53B Bis y Calle 57A.

Cierre del carril Oriental de la calzada Oriental de la Av. carrera 30 (Av. NQS) entre calle 53B y calle 57A.

Por otro lado, para las personas que deseen llegar al concierto usando el transporte público como Transmilenio, estas son las rutas que lo dejarían en las estaciones más cercanas.

Rutas de Transmilenio para concierto Dua Lipa. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá

Estas son las rutas para llegar el concierto de Dua Lipa. | Foto: Tomada de Alcaldía de Bogotá