El nuevo lujo social entre los jóvenes: matcha y nuevos rituales

La apertura de nuevas tiendas en Bogotá ha dejado de ser un simple movimiento comercial para convertirse en una declaración de marca. Más allá del retail, hoy estos espacios funcionan como escenarios donde las firmas construyen identidad, comunidad y experiencias. CLK inauguró recientemente su nueva tienda en la ciudad, marcando un paso clave en la consolidación de su universo estético y conceptual.

El nuevo espacio fue concebido como una extensión tangible de la marca. No se trata únicamente de un lugar para descubrir gafas y monturas, sino de una experiencia pensada en cada detalle. La arquitectura, la iluminación y la selección de materiales responden a una narrativa clara: transmitir sobriedad, calidez y coherencia con el ADN de CLK. Cada elemento fue diseñado para que el recorrido del visitante sea intuitivo y envolvente, alineando lo físico con la identidad que la firma ha construido desde sus canales digitales.

“Siempre hemos querido construir algo más que una marca de gafas, crear una comunidad y un universo con el que las personas realmente se identifiquen”, señalaron sus fundadores, Samuel y Alejandro Rojas, al referirse a una apertura que sintetiza años de trabajo, visión y constancia.

CLK destacó la participación del arquitecto Andrés Ocampo, quien logró traducir conceptualmente su identidad en un espacio físico coherente. Foto: CLK - API

Este nuevo capítulo también refleja una evolución en la manera en que las marcas entienden sus espacios: ya no como puntos de venta, sino como plataformas de conexión. En el caso de CLK, la tienda se presenta como un lugar donde convergen diseño, experiencia y comunidad, reforzando una propuesta que busca trascender el producto.

La inauguración, además, dejó ver cómo están cambiando los códigos de socialización en este tipo de eventos. Uno de los detalles que marcó la apertura fue la elección de bebidas a base de té matcha para recibir a los asistentes, en su mayoría jóvenes. Más que una decisión estética, este gesto se inscribe en una tendencia creciente en lanzamientos y encuentros de marca, donde el consumo se alinea con valores como el bienestar, la conciencia y una sofisticación más sutil.

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El matcha, tradicionalmente asociado con la cultura japonesa, ha encontrado un nuevo lugar en escenarios urbanos contemporáneos, especialmente en industrias como la moda y el diseño. Su presencia en eventos no solo responde a una preferencia gastronómica, sino que funciona como un código cultural que conecta con una generación que privilegia experiencias más cuidadas, menos estridentes y con mayor intención.

En ciudades como Bogotá, este tipo de elecciones empiezan a definir una nueva estética social. Las reuniones alrededor de bebidas como el matcha evidencian un cambio en la manera en que se construyen las experiencias colectivas, especialmente en entornos creativos.

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Detrás de esta apertura también hay un trabajo colaborativo que fue clave para materializar la visión de la marca. CLK destacó la participación del arquitecto Andrés Ocampo, quien logró traducir conceptualmente su identidad en un espacio físico coherente, así como el acompañamiento en relaciones públicas y el trabajo de un equipo que hizo posible el proyecto. Para sus fundadores, este logro representa no solo la apertura de una tienda, sino la materialización de una idea en la que creyeron desde el inicio.

Con este nuevo espacio, la firma inicia una etapa enfocada en consolidar su identidad y proyectar su crecimiento. Más que un punto de llegada, la tienda se plantea como el inicio de un capítulo más ambicioso, en el que la experiencia seguirá siendo el eje central.

Lo que deja esta inauguración es una lectura clara del momento actual: las marcas ya no solo venden productos, construyen universos. Y en ese proceso, cada decisión, desde la arquitectura hasta una taza de matcha, se convierte en una forma de comunicar quiénes son y con quién quieren conectar.