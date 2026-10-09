Maisak estrena ‘Vallenatico Pa La Disco’ con colaboraciones de Feid, Maluma y Pipe Peláez

El cantante y compositor Maikel Rafael Rico Torres, conocido artísticamente como Maisak, oficializó el lanzamiento de su primer trabajo discográfico titulado Vallenatico Pa La Disco.

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La producción discográfica representa el primer álbum de estudio de su carrera y plantea una propuesta sonora que integra la narrativa tradicional del vallenato con ritmos urbanos como el reguetón, la kizomba, el dancehall y la balada.

Con este proyecto, el intérprete busca consolidar una narrativa propia respaldada por una trayectoria reciente de colaboraciones en la industria musical latina y su trabajo en la composición para diversos exponentes internacionales.

De acuerdo con lo expresado por el artista a través del comunicado oficial de su equipo de trabajo, Vallenatico Pa La Disco busca rendir homenaje a la lírica tradicional del Caribe colombiano adaptándola a espacios de baile contemporáneos.

“Este álbum es una deuda saldada conmigo y con mis fans. Un disco urbano desde lo que realmente me representa, llevando mi influencia del vallenato, especialmente en las letras, a canciones con las que la gente pueda identificarse”, señaló Maisak al referirse al enfoque lírico del proyecto.

El pilar temático del álbum se fundamenta en el concepto de ‘El Círculo’, una propuesta visual y conceptual inspirada en las parrandas de la costa caribeña.

Este concepto busca simbolizar un espacio de encuentro sin jerarquías, donde las historias expresadas en las canciones recorren distintas etapas afectivas, tales como el enamoramiento, la decepción, la rabia, la nostalgia y la reconciliación.

El álbum está integrado por 17 canciones, entre las cuales destaca como sencillo principal o focus track el tema Dejarte ir.

La producción cuenta con la participación de diversos nombres de la escena urbana y tropical, incluyendo a Felipe Peláez en la canción Casi Te Llamo, Jay Wheeler en Casi Algo, Justin Quiles y Dímelo Flow en Distancia, Jory Boy en Perreito 2010, Hamilton en Pretty Gyal y Gangsta en Mami.

El listado completo de canciones presentado por la producción incluye:

Dejarte Ir (Focus Track) 3 Minutos Mami (ft. Gangsta) Mi Flaca, Mi Amor, Mi Bebé Distancia (ft. Justin Quiles, Dímelo Flow) Pretty Gyal (ft. Hamilton) 2 copas de Vino La Envidia (Se Tenía Que Decir) Amuleto Azul Te Entiendo Casi te llamo (ft. Pipe Peláez) Casi Algo (ft. Jay Wheeler) Mejor Que Yo Perreito 2010 (ft. Jory Boy) Así Como Yo A la Pared Te entiendo remix (ft. Feid, Maluma)

Nacido en Venezuela y criado en Santa Marta, Maisak ha desarrollado una carrera polifacética que incluye su trabajo como autor para otros intérpretes latinos.

En su faceta como compositor, ha participado en creaciones interpretadas por figuras como Silvestre Dangond, Grupo Frontera, Maluma, Blessd, Peso Pluma y Manuel Turizo.

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En su faceta como solista, el intérprete cobró notoriedad internacional en 2024 tras la publicación del sencillo Se me olvida en colaboración con Feid, seguido de lanzamientos como FDSR junto a Ryan Castro.

Adicionalmente, el equipo del artista confirmó que Maisak presentará el repertorio de Vallenatico Pa La Disco en un concierto programado para el próximo 6 de noviembre de 2026 en el Royal Center de Bogotá.