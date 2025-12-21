Camilo y Evaluna destaparon la verdad de su relación y revelaron secreto sobre su dinero

Camilo y Evaluna son actualmente, una de las parejas más estables del mundo de la farándula y el entretenimiento, pues luego de fortalecer un noviazgo durante varios años, llegaron al altar y posteriormente, construyeron una familia en compañía de sus dos hijas, Índigo y Amaranto.

Pese a que no suelen revelar mucha información sobre su vida personal, recientemente se mostraron por medio de un video de su canal de YouTube y dieron detalles de la forma en la que manejan eldinero en su hogar, lo que llamó la atención de muchos de sus seguidores.

Camilo y Evaluna revelaron cómo manejan el dinero dentro de su familia. Foto: Instagram @camiloyevaluna

En el vlog, la pareja comentó que pese a que cada uno trabaja de manera independiente, hacen uso exclusivo de una única cuenta de banco y realizan compras con una sola tarjeta, sin importar quién fue el encargado de contribuir con la mayor cantidad de dinero.

“A mucha gente no le va a gustar esto. Camilo y Evaluna son una sola persona financieramente (...) Eso quiere decir que tenemos una cuenta banco en la que va todo (...) Esto es muy polémico, pero no estamos ofendiendo a nadie”, dijo la artista.

Por otro lado, revelaron que, normalmente, esa es la manera en la que suelen organizarse como familia y comparten la mayoría de las bendiciones que llegan a sus vidas de manera equitativa.

“Nosotros somos una sola persona en todo. A la hora de caminar hacia adelante somos una sola persona; a la hora de organizar nuestras finanzas también. Es que somos una sola empresa, un solo equipo, un solo combo a la hora de disfrutar la cosas”, aclaró el intérprete de Vida de rico y Manos de tijera.

Finalmente, confesaron que incluso a la hora de sorprenderse con detalles, gastan del dinero compartido, sin ser conscientes o preocuparse por el origen de los ingresos.

“Nos damos regalos y pagamos con la misma tarjeta, que al final, uno dice ‘¿quién pagó esto? ¿De quién es el regalo?’“, dijeron frente a su comunidad digital.

Como era de esperarse, muchos salieron a opinar al respecto y por medio de la sección de los comentarios compartieron distintos puntos de vista con respecto a la situación expuesta.

“Error, cada quien debe tener lo suyo”; “A mí me parece muy bien, así debe ser el matrimonio”; “Yo tengo 15 años de casado y somos así con mi esposa, tenemos unas solas finanzas”; “Se me hace bien, pero no sé por qué me incomoda saber que no dividen su dinero jaja” y “Yo también soy así con mi esposo, un solo corazón”, son algunas de las palabras que se leen.