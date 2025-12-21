Gente

Camilo y Evaluna destaparon la verdad de su relación y revelaron secreto sobre su dinero

La pareja destapó desconocido detalle y generaron comentarios por parte de sus seguidores.

21 de diciembre de 2025, 12:27 p. m.
La famosa pareja reveló desconocido detalle sobre el dinero familiar.
Camilo y Evaluna son actualmente, una de las parejas más estables del mundo de la farándula y el entretenimiento, pues luego de fortalecer un noviazgo durante varios años, llegaron al altar y posteriormente, construyeron una familia en compañía de sus dos hijas, Índigo y Amaranto.

Pese a que no suelen revelar mucha información sobre su vida personal, recientemente se mostraron por medio de un video de su canal de YouTube y dieron detalles de la forma en la que manejan eldinero en su hogar, lo que llamó la atención de muchos de sus seguidores.

En el vlog, la pareja comentó que pese a que cada uno trabaja de manera independiente, hacen uso exclusivo de una única cuenta de banco y realizan compras con una sola tarjeta, sin importar quién fue el encargado de contribuir con la mayor cantidad de dinero.

“A mucha gente no le va a gustar esto. Camilo y Evaluna son una sola persona financieramente (...) Eso quiere decir que tenemos una cuenta banco en la que va todo (...) Esto es muy polémico, pero no estamos ofendiendo a nadie”, dijo la artista.

Por otro lado, revelaron que, normalmente, esa es la manera en la que suelen organizarse como familia y comparten la mayoría de las bendiciones que llegan a sus vidas de manera equitativa.

“Nosotros somos una sola persona en todo. A la hora de caminar hacia adelante somos una sola persona; a la hora de organizar nuestras finanzas también. Es que somos una sola empresa, un solo equipo, un solo combo a la hora de disfrutar la cosas”, aclaró el intérprete de Vida de rico y Manos de tijera.

Finalmente, confesaron que incluso a la hora de sorprenderse con detalles, gastan del dinero compartido, sin ser conscientes o preocuparse por el origen de los ingresos.

“Nos damos regalos y pagamos con la misma tarjeta, que al final, uno dice ‘¿quién pagó esto? ¿De quién es el regalo?’“, dijeron frente a su comunidad digital.

Como era de esperarse, muchos salieron a opinar al respecto y por medio de la sección de los comentarios compartieron distintos puntos de vista con respecto a la situación expuesta.

“Error, cada quien debe tener lo suyo”; “A mí me parece muy bien, así debe ser el matrimonio”; “Yo tengo 15 años de casado y somos así con mi esposa, tenemos unas solas finanzas”; “Se me hace bien, pero no sé por qué me incomoda saber que no dividen su dinero jaja” y “Yo también soy así con mi esposo, un solo corazón”, son algunas de las palabras que se leen.

Noticias Destacadas