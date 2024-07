Kevin Parra: la historia del jugador que huyó de los vicios y la violencia para destacarse en Atlético Nacional

“En mi pueblo había mucha delincuencia, los pelados se perdían mucho en el vicio. Un amigo que era como mi hermanito me lo mataron. Por eso yo quiero que los niños me vean como motivación para luchar por sus sueños” , dijo a SEMANA.

Su batalla no la dio con armas o peleas. Sus rivales eran los defensas y en el hogar, sus papás. Con ellos las peleas eran por dedicarle más tiempo al fútbol que al estudio.

“Mis padres iban y me sacaban de las canchas. Yo era muy desobediente con el estudio, cuando iba a clase me volaba”, indica entre una tímida risa.

“Cuando me fui de mi casa, me fui con la mentalidad de ser un profesional”, puntualizó.

“Me traje a mi familia y los saqué también de ese ambiente. Todo el mundo en el pueblo sabía que yo tan pequeñito, tenía un mundo muy grande. Siempre me relacionaba con personas más grandes. Salimos a tiempo, porque si no hubiera sido así, tal vez hubiera caído en esas tentaciones”, declaró.

Su NO fue contundente a aquellos que le ofrecían trago, vicios, rumba. Le dijo SI al futuro, terminó el colegio. Sabía que con mentalidad y disciplina llegaría donde se lo propusiera.

Entre los obstáculos, en su primera etapa vestido de verde, no se pudo consolidar. Por eso fue a Real Santander y Patriotas y trabajó con la misma fuerza que la vida le dio para regresar a Nacional.

“Crecí con la humildad por delante. Siempre que me preguntan por La Pintada, lo digo con orgullo. Recuerdo de donde vengo. La gente me apoya, todos me reciben bien”, destaca.