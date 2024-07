Lionel Scaloni deja ver su favorito entre Colombia y Uruguay, en caso de llegar a la final de la Copa América 2024

Scaloni confesó quién fue el hombre que lo besó en la boca tras la clasificación de Argentina

“Fuera de chiste, conozco a Marito de toda la vida, me vino a saludar. No vi la foto, pero Marito es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento y yo realmente no me di cuenta de dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre, ahí está la foto”, comentó el entrenador del seleccionado campeón del mundo.