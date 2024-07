César Augusto Londoño se despacha contra Marcelo Bielsa, DT de Uruguay; no lo baja de “desagradecido que odia el fútbol”

Adicionalmente, el entrenador argentino afirmó que, pese a que este deporte tiene “origen popular”, los pobres “ya no lo tienen más”. Y puso de ejemplo las figuras suramericanas que se van de sus países de origen muy jóvenes.

“Qué ha pasado con el fútbol, como el fútbol que es propiedad popular esencialmente, porque los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, porque no disponen de dinero para comprar felicidad, entonces el fútbol, como es gratuito, es de origen popular. Entonces ese fútbol que es una de las pocas cosas que horizontalmente los más pobres mantienen, ya no la tienen más porque a los 17 años los Endrick, Estêvão ya se van. Qué lástima que lo tenga que decir yo, que me va a traer nada más que críticas”, sostuvo.