Es una gran noticia anunciar que diez mil jóvenes colombianos, entre los 18 y los 28 años, podrán acceder este año a bonos de lectura por valor de 60.000 pesos para adquirir libros o cómics en librerías del país. Esto se da gracias al proyecto Bono de lectura, impulsado por el Ministerio de las Culturas, la Biblioteca Nacional de Colombia, Fundalectura y la Asociación Colombiana de Librerías Independientes (ACLI).

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Vale aclarar que la iniciativa está dirigida a jóvenes con registro vigente en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y busca facilitar el acceso a bienes culturales, fortalecer los hábitos de lectura y dinamizar la circulación del libro en Colombia.

“Con este programa estamos pasando de la declaración a la acción. La Ley de Canasta Básica Cultural se traduce hoy en una inversión directa para fomentar el consumo cultural, fortalecer las librerías y acercar los libros a quienes históricamente han tenido más barreras para acceder a ellos”, señaló Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Los beneficiarios podrán redimir sus bonos a partir del 15 de julio de 2026 en las librerías participantes

Por su parte, Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, afirmó que la iniciativa “busca garantizar que los recursos públicos destinados en la Canasta Básica Cultural beneficien de manera prioritaria a una población que enfrenta barreras económicas para acceder a bienes y servicios culturales.”

Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia y el Ministerio de las Culturas avanzan en la implementación de la 'Canasta Básica Cultural'. Foto: cortesía Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes

Los beneficiarios podrán redimir sus bonos a partir del 15 de julio de 2026 en las librerías participantes, previa inscripción en la plataforma digital habilitada para el programa.

Librerías: abiertas las inscripciones

Las librerías interesadas en convertirse en puntos de redención del programa podrán inscribirse hasta el próximo 24 de junio de 2026. La invitación está dirigida a librerías de diferentes regiones del país interesadas en ampliar su alcance, fortalecer su relación con nuevos públicos y hacer parte de una estrategia nacional de fomento de la lectura. Este es el formulario de inscripción: https://forms.gle/v7am3jqVfyKowBoC6.

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Estarán abiertas hasta el 24 de junio de 2026, 11:59 p. m. (hora de Colombia). La publicación de librerías habilitadas tendrá lugar el 26 de junio de 2026, a través de la página web de la Biblioteca Nacional de Colombia.​

¿Cómo funcionará el Bono de Lectura?

El a-b-c de la iniciativa para los jóvenes: *Cada beneficiario recibirá un bono digital por valor de 60.000 pesos en formato QR. *El bono será enviado al correo electrónico registrado durante la inscripción. *La redención será exclusivamente presencial en las librerías participantes. *El beneficiario deberá presentar documento de identidad original, certificado vigente del Sisbén y el bono digital. *El valor total de la compra deberá ser igual o superior a $65.000. *El bono cubrirá $60.000 y el beneficiario aportará un mínimo de $5.000 adicionales. *El beneficio podrá utilizarse únicamente para la compra de libros o cómics. *Solo se entregará un bono por persona. *Los bonos son personales e intransferibles.​

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Con esta iniciativa, el Ministerio de las Culturas avanza en la implementación de la Canasta Básica Cultural y en la construcción de mecanismos que permitan que más jóvenes accedan a la lectura, amplíen sus oportunidades de formación y encuentren en los libros una herramienta para imaginar, aprender y participar activamente en la vida cultural del país.