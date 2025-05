UN TENOR ATERRORIZADO

Alva recordaba su debut en La Scala con cinematográfica precisión: “Ser un novel entre tantos genios era aterrador. Callas me impresionó; aun siendo una gran diva, se preocupaba de su trabajo y era puntual en todos los ensayos. La noche del estreno quise expresarle mi gratitud por la fe que había depositado en un principiante: ‘No, no, Alva, no debe darme las gracias, creo que usted es formal y desea cumplir. Eso me complace, hace falta gente como usted en el teatro’. En realidad, ella siempre cantaba bien, pero necesitábamos un director de la categoría de un Visconti o un Zeffirelli; afortunadamente, yo había cantado la ópera en Trieste y eso me ayudó”.