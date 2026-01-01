Mundo

Donald Trump se burló de George Clooney por convertirse en ciudadano francés: “Buena noticia”

El mandatario se pronunció en su red social Truth.

Redacción Semana
1 de enero de 2026, 12:46 p. m.
El presidente Donald Trump y el actor George Clooney.
El presidente Donald Trump y el actor George Clooney. Foto: Archivo Semana

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el miércoles el otorgamiento de la nacionalidad francesa al actor estadounidense George Clooney, luego de que la medida generara opiniones encontradas en el gobierno del país europeo.

Trump, quien ha apoyado a partidos antimigrantes de Europa, ironizó con que la nacionalización francesa de Clooney, su esposa e hijos gemelos es una “buena noticia”.

“¡Buena noticia! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia”, indicó Trump sobre el actor, quien apoya a los demócratas y es un duro crítico del presidente republicano.

El tema generó debate en el gobierno francés, donde la ministra delegada del Interior, Marie-Pierre Vedrenne, consideró que “no es el mensaje correcto el que se está transmitiendo”, añadió.

Citó una “cuestión de equidad”, en un momento en que las pruebas de idiomas van a endurecerse considerablemente para los extranjeros que desean ser franceses.

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

El propio actor, de 64 años, admitió a principios de diciembre en la emisora RTL que el francés se le seguía dando “igual de mal” a pesar de “400 días de clases”.

George y Amal Clooney,
George y Amal Clooney,

Por el contrario, el ministro titular del Interior, Laurent Nuñez, se distanció posteriormente de la opinión de su ministra delegada, asegurando que no había ningún “doble rasero” y que se trató de una “decisión de la autoridad pública”.

El actor, su esposa Amal Alamuddin Clooney y sus gemelos de ocho años obtuvieron la nacionalidad francesa mediante un decreto de naturalización publicado el sábado en el Diario Oficial y consultado el lunes por la AFP.

La situación de George Clooney y su esposa Amal Alamuddin Clooney “cumple las condiciones establecidas por la ley” para la naturalización, declaró por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores francés.

Los esposos Clooney “acreditan una residencia permanente en Francia” y “contribuyen por su destacada labor a la influencia internacional y al prestigio cultural de Francia”, detalló el ministerio.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

La cancillería francesa destacó el “liderazgo” de George Clooney “en la industria cinematográfica a escala mundial”, y afirmó que Amal Alamuddin Clooney, “abogada de renombre”, “colabora regularmente con instituciones universitarias y organizaciones internacionales con sede en Francia”.

La pareja adquirió en 2021 una casa de campo provenzal y un viñedo en Brignoles, en el sureste de Francia.

Aunque la familia Clooney no pasa todo su tiempo allí, esta finca es “el lugar más feliz para nosotros”, aseguró a RTL el actor, galardonado con el Óscar por “Syriana” (2005).

Con información de AFP

