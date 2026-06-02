Hasta la segunda vuelta se extendió suspensión a embajadora en Haití por posible participación indebida en política

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez Uribe, seguirá suspendida hasta el 21 de junio de este año, fecha en que se celebrara las elecciones de segunda vuelta a la Presidencia, después la presunta indebida participación en política que habría tenido por el candidato Iván Cepeda.

La sanción disciplinaria en contra de la diplomática iba inicialmente hasta el pasado 31 de mayo, pero la decisión advirtió desde ese momento que esa medida extendería hasta el 21 de junio, en caso de que en Colombia se desarrollara una segunda vuelta para las elecciones a la Presidencia.

Con ese panorama en la actualidad, la suspensión provisional contra Velásquez Uribe, se extendió hasta esa fecha para que esté por fuera de su cargo de manera preventiva, hasta que en el país se lleve a cabo esa segunda jornada de votación para elegir presidente entre de la Espriella y Cepeda.

El proceso contra la embajadora Vilma Velásquez arrancó después de que en un medio de comunicación de Haití, aclaró que en Colombia no hay reelección presidencial, pero manifestó: “Tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”.