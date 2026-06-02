La Policía Metropolitana de Bogotá entregó su versión sobre el procedimiento realizado contra un músico callejero en el centro comercial Parque La Colina, en Suba, luego de que un video del hecho generara controversia en redes sociales.

Medicina Legal confirmó que entre los 48 muertos de San José de Guaviare hay 11 menores: esta es la lista de nombres de los cuerpos identificados

La institución aseguró que la intervención ocurrió el pasado 27 de mayo, tras múltiples llamados de ciudadanos a la línea 123 denunciando afectaciones a la convivencia y la seguridad derivadas de la actividad de comercio informal en el sector.

Según explicó el coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de Reacción y Control de la Policía Metropolitana de Bogotá, una patrulla acudió al lugar y solicitó a un ciudadano retirarse de la zona. Sin embargo, indicó que la persona habría reaccionado de manera agresiva y se negó a acatar las recomendaciones de los uniformados.

“Esta persona con actitud agresiva hace caso omiso a la recomendación de la Policía y, debido al alto grado de exaltación, se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”, señaló el oficial.

De acuerdo con la versión entregada por la Policía, durante el procedimiento se impuso un comparendo con base en la Ley 1801 de 2016 por presunto irrespeto a la autoridad y por desacatar las instrucciones de los agentes.

Asimismo, se aplicó la medida de traslado por protección, argumentando que era necesaria para salvaguardar la integridad tanto del ciudadano como de los uniformados.

La explicación se conoció luego de que circularan videos en redes sociales donde se observa a varios policías reduciendo a un músico callejero que estaba en compañía de su mascota a las afueras del centro comercial Parque La Colina, una situación que provocó críticas y cuestionamientos por parte de algunos ciudadanos que consideraron excesiva la actuación policial.

Salió a trabajar y apareció muerta en un lote en Cali: el desgarrador clamor de la familia de Jenniffer Guevara

Frente a las denuncias, la Policía sostuvo que la intervención respondió a reiteradas quejas de residentes del sector relacionadas con problemas de convivencia y ruido. Además, reiteró que el procedimiento se desarrolló dentro de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Finalmente, el coronel Mora hizo un llamado a la comunidad para trabajar de manera conjunta con las autoridades en la construcción de entornos más seguros y en el respeto de las normas de convivencia ciudadana.