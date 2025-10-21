Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos, conocida popularmente como La Grande del Ecuador, fue una artista que se destacó por su amplia trayectoria en la industria musical y por convertirse en una figura emblemática de géneros tradicionales de su país como albazo, pasillo, yaraví, entre otros.

La artista comenzó su carrera profesional a sus cinco años y no solo marcó un legado por su elegancia en el escenario, sino la conexión profunda que lograba con su público cada vez que interpretaba. Además, se popularizó en diferentes partes del mundo como Estados Unidos, España, Colombia y Perú.

¿Cuándo murió Paulina Tamayo?

La música ecuatoriana está de luto, pues a través del perfil de Instagram de la cantante y la de su hijo, Willie Tamayo, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de la mujer el día 21 de octubre en horas de la mañana.

“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador”, escribió.

Adicionalmente, KC Producciones, empresa encargada de organizar espectáculos y manejar artistas, de la cual hacía parte la cantante quiteña, se pronunció, lamentó su pérdida, agradecieron por los mensajes que han recibido y afirmaron mantener al tanto a sus seguidores por sí desean asistir.

KC Producciones se pronunció sobre el fallecimiento de Paulina Tamayo. | Foto: Captura de Instagram @kcproducciones.ec

“Nuestra empresa agradece todos los mensajes de condolencia y solidaridad con nosotros y su familia, especialmente Willie y Paola. Seguiremos informando el protocolo de actividades que se van a realizar con orden y con respeto. Querida Pauli me confiaste tu vida artística y ahora tengo que cumplir tu deseo de manejar tu despedida”, expresó Karina Córdova, mánager de Paulina.

¿De qué murió Paulina Tamayo?

Según han informado algunos medios locales, la artista falleció a sus 60 años luego de sufrir un paro cardiaco en su lugar de residencia. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por sus familiares y personas cercanas que han sido las únicas en pronunciarse.

Lugar y hora de las exequias de la cantante

En la más reciente se compartió detalles del lugar donde se llevarán a cabo las honras fúnebres de la mujer, el día y la hora para que aquellos seguidores puedan asistir.