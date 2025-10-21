Suscribirse

GENTE

Murió la cantante Paulina Tamayo, más conocida como ‘La Grande del Ecuador’: este es el comunicado oficial y causa de su muerte

Una de las voces más populares dejó de luto la industria musical.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

21 de octubre de 2025, 8:20 p. m.
Murió Paulina Tamayo a sus 60 años y dejó legado en la música ecuatoriana.
Murió Paulina Tamayo a sus 60 años y dejó legado en la música ecuatoriana.

Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos, conocida popularmente como La Grande del Ecuador, fue una artista que se destacó por su amplia trayectoria en la industria musical y por convertirse en una figura emblemática de géneros tradicionales de su país como albazo, pasillo, yaraví, entre otros.

La artista comenzó su carrera profesional a sus cinco años y no solo marcó un legado por su elegancia en el escenario, sino la conexión profunda que lograba con su público cada vez que interpretaba. Además, se popularizó en diferentes partes del mundo como Estados Unidos, España, Colombia y Perú.

¿Cuándo murió Paulina Tamayo?

La música ecuatoriana está de luto, pues a través del perfil de Instagram de la cantante y la de su hijo, Willie Tamayo, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de la mujer el día 21 de octubre en horas de la mañana.

“La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador”, escribió.

Adicionalmente, KC Producciones, empresa encargada de organizar espectáculos y manejar artistas, de la cual hacía parte la cantante quiteña, se pronunció, lamentó su pérdida, agradecieron por los mensajes que han recibido y afirmaron mantener al tanto a sus seguidores por sí desean asistir.

KC Producciones se pronunció sobre el fallecimiento de Paulina Tamayo.
KC Producciones se pronunció sobre el fallecimiento de Paulina Tamayo.

“Nuestra empresa agradece todos los mensajes de condolencia y solidaridad con nosotros y su familia, especialmente Willie y Paola. Seguiremos informando el protocolo de actividades que se van a realizar con orden y con respeto. Querida Pauli me confiaste tu vida artística y ahora tengo que cumplir tu deseo de manejar tu despedida”, expresó Karina Córdova, mánager de Paulina.

¿De qué murió Paulina Tamayo?

Según han informado algunos medios locales, la artista falleció a sus 60 años luego de sufrir un paro cardiaco en su lugar de residencia. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por sus familiares y personas cercanas que han sido las únicas en pronunciarse.

Lugar y hora de las exequias de la cantante

En la más reciente se compartió detalles del lugar donde se llevarán a cabo las honras fúnebres de la mujer, el día y la hora para que aquellos seguidores puedan asistir.

“Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir del día de hoy martes 21 de octubre desde las 17h00 ininterrumpidamente hasta las 10h00 del día miércoles 22 de octubre. La solemne eucaristía se realizará en la Basílica del Voto Nacional a las 12h00 del miércoles 22 de octubre”.

Murió Paulina Tamayo a sus 60 años y dejó legado en la música ecuatoriana.

Murió la cantante Paulina Tamayo, más conocida como ‘La Grande del Ecuador’: este es el comunicado oficial y causa de su muerte

