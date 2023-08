Nostalgia de los años 60: Dolly Parton canta con los últimos Beatles vivos “Let It Be” en nuevo álbum de la estrella del country

Los únicos dos sobrevivientes de la banda británica The Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, interpretan su célebre “Let It Be” en el próximo álbum de la estrella del country estadounidense Dolly Parton, anunció la cantante de 77 años el viernes.

Parton lanzará su 49º album, “Rockstar”, el 17 de noviembre, con nueve títulos originales y 21 interpretaciones de viejos éxitos del rock y el pop incluido “Let It Be”, según un comunicado divulgado en su página web oficial, la cual ofrece un adelanto de la nueva versión de la famosa composición de los Beatles.

“¡No hay nada mejor que cantar ‘Let It Be’ con Paul McCartney quien no solo la escribió sino que también la toca en el piano! Y todavía mejor: Ringo Starr se sumó a la batería, Peter Frampton en la guitarra y Mick Fleetwood en la percusión”, adelantó Parton en su portal, después de que los medios especializados como Billboard y Variety lanzaron la novedad el viernes.