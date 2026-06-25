Clasificados y eliminado del grupo F del Mundial 2026: tabla de posiciones final

El grupo F del Mundial 2026 llegó a su fin tras disputarse la tercera fecha de la fase de grupos. La favorita, Países Bajos, solo cedió dos puntos y terminó con siete unidades de nueve posibles, lo que le permitió quedarse con el primer lugar de la zona y avanzar a los dieciseisavos de final.

En su última presentación, Países Bajos derrotó 3-1 a una débil Túnez, selección a la que ni siquiera le funcionó el cambio de técnico sobre la marcha y que terminó en el último lugar del grupo. En el otro partido, disputado de manera simultánea, Suecia empató con Japón, resultado que dejó a los japoneses en el segundo puesto y a la espera de conocer a su rival en la siguiente fase.

El empate ante Japón le dio a Suecia la clasificación a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras selecciones.

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